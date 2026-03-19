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Cuando parecía todo listo para la despedida de la Selección Argentina en el país antes del Mundial, un problema de reglamento FIFA podría impedir que se juegue dicho partido.

¿Se juega el amistoso de Argentina ante Guatemala? El permiso especial que necesita la AFA AFA

La cancelación de la Finalissima entre Argentina y España obligó a la AFA a reorganizarse y diagramar un nuevo partido, en este caso amistoso, contra un rival menor en el último día de la Fecha FIFA.

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El 31 de marzo contra Guatemala, la Selección Argentina hará despedida, en la Bombonera, antes de jugar el Mundial 2026. Sin embargo, una cuestión de reglamento impediría la realización del encuentro.

En cuestión, Guatemala ya tenía pactado un amistoso ante Argelia en Génova, Italia. Y la FIFA prohíbe expresamente jugar en dos continentes distintos durante las fechas para duelos internacionales de selecciones.

Por ello, la Federación guatemalteca cursó un pedido especial al máximo organismo del fútbol mundial para que le permita hacer una excepción a la regla.

De hecho, por este motivo, en noviembre del año pasado la Selección Argentina no pudo viajar a Asia luego de enfrentarse a Angola en Luanda.

Por otra parte, en la AFA están trabajando para encontrar un rival que le permita disputar, el día 27, un segundo amistoso, aunque aún no hay indicios sobre qué Selección podría ser. La lista de Scaloni para el próximo amistoso Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas y Marcos Acuña.

Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas y Marcos Acuña. Mediocampistas: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nicolás Paz y Thiago Almada.

Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nicolás Paz y Thiago Almada. Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, José López, Julián Álvarez.