Las sorpresas de la nueva lista de Lionel Scaloni y cuándo juega la Selección argentina

El entrenador del seleccionado nacional entregó una nueva lista para las últimas dos fechas de las Eliminatorias, donde incluyó varios juveniles y otras sorpresas.

Lionel Scaloni dio a conocer este lunes la prelista de 31 futbolistas convocados para la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 . Allí, la Selección argentina enfrentará a Venezuela y Ecuador a principios de septiembre.

La nómina entregada por Scaloni está repleta de juveniles y sorpresas. También la confirmación y la vuelta de algunos veteranos.

Entre los citados, aparecen dos nuevas caras: Alan Varela , volante del Porto, y José Manuel López , delantero de Palmeiras surgido en Lanús. Es la primera vez que estos jugadores son considerados por Scaloni para la Selección.

Entre los pibes convocados por Scaloni se destacan Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Nicolás Paz (Como), Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid) y Valentín Carboni (Genoa). Los ausentes en este caso fueron Valentín Barco, Nico Domínguez y Valentín Castellanos.

Por otra parte, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña , de River, regresan a la nómina: junto a Leandro Paredes , de Boca, son los únicos jugadores del fútbol argentino en la lista de Lionel Scaloni para las Eliminatorias.

Además, vuelve a estar convocado el capitán Lionel Messi, de buen presente en el Inter Miami, y la ausencia de Enzo Fernández, campeón del mundo con el Chelsea, por expulsión ante Colombia.

Cuándo juega la Selección argentina por Eliminatorias

Las últimas dos fechas por Eliminatorias de la Selección, la "Albiceleste" recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el Estadio Más Monumental, de River. Luego, concluirá su participación en Quito ante Ecuador, el martes 9 de septiembre, a las 20hs.