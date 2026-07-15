El equipo de Argentina para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

El entrenador argentino define detalles antes del choque ante los ingleses y podría realizar alguna modificación respecto al último partido del torneo.

Lionel Scaloni define los últimos detalles de la Selección argentina antes del duelo ante Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.

La Selección argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles desde las 16 por las semifinales del Mundial 2026 , en un partido que definirá quién jugará la final de la Copa del Mundo. Lionel Scaloni termina de delinear el equipo en Atlanta y analiza algunas variantes para buscar el pase al partido decisivo.

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El entrenador argentino dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones respecto al equipo que venció a Suiza por 3-1 en los cuartos de final , aunque aclaró que la idea principal es mantener la base que llevó al equipo hasta esta instancia. “ Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival. La idea es salir con lo mejor que tenemos, los chicos están bien ”, aseguró Scaloni en la conferencia de prensa previa al encuentro.

Más allá de que no se esperan demasiadas modificaciones, el cuerpo técnico evalúa algunas alternativas para intentar contrarrestar el planteo del equipo dirigido por Thomas Tuchel . La línea de cinco defensores, una posibilidad que apareció en otros momentos, no parece estar entre las opciones principales para la semifinal.

La principal duda aparece en el mediocampo , donde Rodrigo De Paul es uno de los futbolistas que podría dejar su lugar. El volante, una pieza clave durante todo el ciclo de Scaloni, fue reemplazado en los últimos dos partidos y estuvo cerca de salir durante el encuentro frente a Egipto.

En caso de que el entrenador decida modificar esa zona del campo, los principales candidatos para ingresar son Nicolás González o Giuliano Simeone . El futbolista surgido en Argentinos Juniors viene siendo una de las primeras variantes utilizadas por Scaloni y tuvo buenos rendimientos cada vez que ingresó.

Rodrigo De Paul es una de las dudas que analiza el cuerpo técnico de cara al encuentro frente al seleccionado inglés.

Por su parte, Simeone aparece como una alternativa más ofensiva y con características diferentes, aunque su presencia en el equipo titular sería una sorpresa debido a la poca cantidad de partidos que comenzó desde el inicio durante este ciclo.

Además, Scaloni todavía mantiene una duda en el lateral derecho. Nahuel Molina corre con ventaja para continuar como titular, aunque Gonzalo Montiel también aparece como una posibilidad para un partido donde cada detalle puede ser determinante.

El entrenador argentino evalúa variantes en el mediocampo y mantiene abierta la competencia por algunos puestos del once inicial. X: @Argentina

El probable 11 de Argentina ante Inglaterra

De no mediar cambios de último momento, la formación que analiza Scaloni para la semifinal del Mundial 2026 sería:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La Selección argentina buscará ante Inglaterra meterse nuevamente en una final del mundo y continuar con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.