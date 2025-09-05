El emotivo posteo de Lionel Messi en las redes tras su último partido por Eliminatorias







El capitán de la Selección Argentina se expresó en las redes sociales luego de disputar su último partido oficial en el país, donde marcó doblete ante Venezuela.

Tras ser la gran figura y marcar dos goles ante Venezuela, en el que fue su último partido oficial en territorio argentino y el último que disputó por Eliminatorias, Lionel Messi compartió un emotivo mensaje en las redes sociales.

"Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!", fue el mensaje de Lionel Messi, acompañado con muchas fotos de lo que aconteció anoche en el Estadio Más Monumental.

Recordemos que aún en el campo de juego, tras el partido, el propio Messi manifestó ante los micrófonos: “Es lo mejor poder terminar de esta manera acá. Por muchos años tuve el cariño en Barcelona, y mi sueño era tenerlo acá en el país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno, lo que viví es muy fuerte, hermoso”.