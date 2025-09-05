Sorpresa en la Selección: ¿por qué Messi no viaja a Ecuador?







El astro rosarino explicó que habló con Scaloni y decidió regresar a Estados Unidos para reincorporarse antes a Inter Miami.

Tras una jornada histórica donde marcó dos goles en su último partido oficial jugado en el país con la Selección Argentina, Lionel Messi no viajará con el equipo a Ecuador para disputar la última fecha de Eliminatorias.

El entrenador Lionel Scaloni confirmó la decisión en conferencia y el futbolista explicó los motivos. "Hablé con Leo. Decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo. Espero estar bien", afirmó Messi.

El capitán y goleador explicó que su prioridad ahora es lograr la clasificación a los Playoffs de la MLS. El Inter Miami tiene 46 puntos, dos más que New York FC, que está en puesto de repechaje. Sin embargo, Inter tiene partidos pendientes y jugará 6 en septiembre.

"Tuve la lesión que me dejó parado 15 días, me cortó el ritmo, me volví a no sentir cómodo... Se viene una seguidilla importante. Espero terminar bien el año para después arrancar bien la pretemporada", añadió Messi, en referencia a las últimas molestias físicas que lo aquejaron en el último mes.

Por su parte, Scaloni explicó en conferencia: "No va a viajar a Ecuador. Ha terminado cansado. Tendría que haber salido. No salió por la emotividad del partido y porque ya habíamos hablado que juegue todo el encuentro. Ha terminado bastante cargado. A Ecuador no va a venir. Merecido tiene pasar el tiempo con su familia".

De esta manera, Lionel Messi -quien disputó su último partido oficial en el país- será la principal ausencia de la Selección Argentina en el encuentro ante Ecuador, en el Monumental de Guayaquil, el próximo martes 9 de septiembre desde las 20, en la última jornada de las Eliminatorias.