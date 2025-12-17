Además de Argentina - Francia: cuáles fueron las mejores finales en la historia de la Copa del Mundo + Seguir en









El partido en Qatar fue un espectáculo difícil de igualar, pero también hubo grades encuentros que marcaron al certamen más importante del mundo.

El certamen más importante tiene finales que fueron un auténtico espectáculo. Buda Mendes/Getty Images

Es cierto que el fútbol tiene muchas competencias en el planeta, pero hay una en particular que genera una emoción diferente en todos. Cualquier amante de este deporte sabe que la Copa del Mundo es el trofeo más ansiado por los protagonistas y disputar su final es un privilegio reservado para muy pocos.

Ese partido es tan importante porque, si bien ambos seleccionados hicieron los méritos para estar ahí, solo uno se da el lujo de levantar la copa, mientras el otro se queda con las manos vacías. El último choque en Qatar entre Argentina y Francia fue un auténtico show, aunque no fue el único que quedó grabado en la historia.

Argentina Alemania Allsport Getty Images Hulton Archive El duelo que definió al campeón en México 1986 fue un partido no apto para cardíacos. Allsport/Getty Images/Hulton Archive Las finales que marcaron la historia del fútbol Estos partidos definen al país que puede llamarse a sí mismo el mejor del planeta durante cuatro años. El Estadio Lusail fue testigo de un duelo electrizante de principio a fin, que se resolvió en una infartante tanda de penales, pero es apenas uno de los grandes espectáculos que entregó la Copa del Mundo a lo largo de los años.

Argentina - Francia 2022 El caso más reciente es considerado por muchos como la final más apasionante de la historia de los Mundiales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se puso en ventaja gracias a un penal convertido por Lionel Messi y otro gol de Ángel Di María. El primer tiempo fue de dominio argentino, pero el desarrollo cambiaría por completo.

Kylian Mbappé se convirtió en una pesadilla para la Albiceleste en la segunda parte y empató el encuentro. La Pulga volvió a adelantar a la Argentina, pero nuevamente el delantero francés apareció para completar su hat trick y llevar la definición a los penales. Allí, Dibu Martínez fue clave al atajar uno, Francia falló otro y Gonzalo Montiel convirtió el 4 a 2 definitivo para que la selección argentina consiguiera su tercera estrella.

Embed - [RESUMEN COMPLETO] ARGENTINA 3 (4) - 3 (2) FRANCIA | FINAL CATAR 2022 Brasil - Uruguay 1950 En 1950, Brasil llegaba como gran favorita al organizar la Copa del Mundo. Del otro lado estaba Uruguay, que 20 años antes había ganado la primera edición oficial del certamen. El estadio Maracaná fue una verdadera olla a presión, con cerca de 200 mil personas que aguardaban el final para festejar el título en casa. La selección brasileña necesitaba solo un empate para consagrarse y comenzó ganando 1 a 0 con un gol de Friaça. Sin embargo, la Celeste protagonizó una remontada histórica de la mano de Juan Alberto Schiaffino y Alcides Ghiggia. El diario O Mundo tituló que “Brasil ha muerto” y ese partido quedó para siempre en la memoria como el Maracanazo, uno de los batacazos más impactantes del fútbol mundial. Embed - Uruguay 2 vs Brasil 1 video con los relatos de Carlos Sole (1950) Argentina - República Federal de Alemania 1986 México 1986 fue una Copa del Mundo cargada de momentos icónicos y partidos memorables. Fue el torneo que terminó de consagrar a Diego Armando Maradona como la gran figura del fútbol mundial y ofreció una final a la altura de su protagonista. Argentina se puso en ventaja en el primer tiempo con un gol de José Luis Brown y amplió la diferencia en el complemento con un tanto de Jorge Valdano. Cerca del final, en apenas siete minutos, los europeos igualaron el marcador con goles de Karl Heinz Rummenigge y Rudi Völler. Sin embargo, 90 segundos después, Maradona asistió de manera magistral a Jorge Burruchaga, que marcó el 3 a 2 definitivo y le dio a la Argentina su segundo título mundial. Embed - ARGENTINA 3 X 2 ALEMANIA | FINAL COPA DEL MUNDO | MUNDIAL 1986

