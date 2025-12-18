El problema que amenaza a Red Bull y Verstappen en el arranque de la nueva era de la Fórmula 1 + Seguir en









La escudería del tetracampeón podría enfrentar complicaciones en el comienzo de la próxima temporada.

El problema que puede afcetar el rendimiento de Red Bull y Max Verstappen en 2026. Reuters

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará el inicio de una nueva era técnica, y Red Bull enfrentará un desafío clave, con su alianza con Ford en el desarrollo de motores. Aunque el equipo logró enmarcarse como uno de los más competitivos en 2025, el cambio de reglamento exigirá una adaptación que podría afectar su rendimiento inicial.

El proyecto de motor de Red Bull, respaldado por exempleados de Mercedes, no se encuentra en una situación crítica, pero fuentes especializadas advierten que los primeros resultados podrían no ser los esperados. La transición hacia un propulsor completamente nuevo representa un riesgo, en un contexto donde la competencia será más ajustada.

Fórmula 1 las vegas Red Bull El factor que puede complicar a Red Bull en el inicio de la F1 2026 El principal obstáculo para Red Bull en 2026 será la adaptación a las nuevas normas técnicas. Los monoplazas tendrán dimensiones reducidas, y el motor eléctrico igualará en potencia al de combustión. Además, los alerones delanteros y traseros serán móviles, y la carga aerodinámica disminuirá, lo que modificará el comportamiento en curvas.

El jefe de equipo, Laurent Mekies, asumió el liderazgo, tras la salida de Christian Horner y prometió mantener un enfoque agresivo, pero dentro de los límites del respeto por la competencia. Su experiencia en Ferrari y la FIA le otorga credibilidad, pero el éxito dependerá de cómo Red Bull gestione la transición técnica.

El reglamento de 2026 introducirá combustibles sintéticos para reducir la contaminación, lo que agregará complejidad al desarrollo del motor. La preparación desde 2025 será clave, pero el desempeño inicial podría verse afectado por la curva de aprendizaje.

Max Verstappen llegará a 2026 como uno de los favoritos, pero el éxito dependerá de cómo Red Bull resuelva los desafíos técnicos. La competencia será más reñida, y cualquier error en la adaptación podría costar puntos valiosos en las primeras carreras.