Conmebol celebró la baja del proyecto de privatización de Gianni Infantino

El Consejo de la Conmebol se pronunció con firmeza luego de que la FIFA diera marcha atrás con el proyecto FIFA Forward Enterprise, que buscaba privatizar los derecohs de la Copa del Mundo.

En un comunicado oficial, la entidad sudamericana celebró la decisión de retirar la propuesta, criticó al presidente Gianni Infantino y expresó su preocupación por las acciones unilaterales impulsadas sin diálogo ni respeto por los mecanismos institucionales.

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La Conmebol remarcó que, en cuestión de días, el fútbol pasó de ser el centro de atención por un evento deportivo extraordinario a quedar envuelto en un debate sobre su forma de gobierno e institucionalidad.

En ese contexto, Conmebol recordó que hace más de una década la FIFA reformó sus estatutos para fortalecer la transparencia y el buen gobierno, estableciendo procedimientos claros para resolver controversias y garantizar el debido proceso. Algo que se estaría perdiendo de la mano de Infantino.

Comunicado: El Fútbol está primero. El Consejo de la CONMEBOL llama a preservar la institucionalidad.

A su vez, pidió por el diálogo entre Federaciones y Asociaciones miembro resaltando que "quienes tienen la responsabilidad de conducir nuestras organizaciones deben privilegiar siempre el diálogo, el respeto a las normas y el intercambio constructivo. Cuando esos principios se dejan de lado, pierde el fútbol y perdemos todos".

Por último, dejó en claro que “CONMEBOL no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca los mecanismos institucionales y hace un llamado a preservar la unidad de la familia del fútbol, actuar con responsabilidad institucional, fortalecer el diálogo y respetar plenamente los mecanismos de gobernanza”.

El comunicado completo de Conmebol sobre la FIFA:

"Ante los acontecimientos que afectan a la familia del fútbol, el Consejo de la CONMEBOL, reunido en la fecha, celebra la decisión de la FIFA de retirar la propuesta de FIFA FORWARD ENTERPRISE.

Expresa de manera unánime su preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para el tratamiento de este tipo de situaciones.

En cuestión de días, el fútbol pasó de ocupar el centro de la atención mundial por la realización de un extraordinario evento deportivo a concentrar el debate público en asuntos vinculados con su gobernanza.

Hace más de diez años, la FIFA impulsó una profunda reforma de sus Estatutos con el propósito de fortalecer la institucionalidad, la transparencia y el buen gobierno, estableciendo procedimientos claros y mecanismos específicos para resolver las controversias que pudieran suscitarse dentro de la familia del fútbol, garantizando el debido proceso y el respeto por las normas que rigen nuestra organización.

Ese marco institucional constituye una garantía para todos. Por ello, quienes tienen la responsabilidad de conducir nuestras organizaciones deben privilegiar siempre el diálogo, el respeto a las normas y el intercambio constructivo. Cuando esos principios se dejan de lado, pierde el fútbol y perdemos todos.

EL FÚTBOL ES DE TODOS.

Su futuro solo puede construirse sobre la base del respeto a la institucionalidad, a la gobernanza y a los procedimientos democráticos que representan a las 211 Asociaciones Miembro de la FIFA.

El próximo 18 de noviembre de 2026 concluirá el plazo para la presentación de candidaturas a la Presidencia de la FIFA y, posteriormente, el Congreso de la FIFA elegirá, mediante el voto de sus 211 Asociaciones Miembro, a la persona que tendrá la responsabilidad de conducir la organización durante el próximo periodo, incluyendo la organización del Mundial Centenario de la FIFA 2030.

En consecuencia, la CONMEBOL no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos institucionales.

El Consejo de la CONMEBOL hace un llamado a preservar la unidad de la familia del fútbol, actuar con responsabilidad institucional, fortalecer el diálogo y respetar plenamente los mecanismos de gobernanza.

Porque, por encima de cualquier diferencia,

PRIMERO ESTÁ EL FÚTBOL".