River llegó a un acuerdo por Thiago Almada con Atlético de Madrid y será la compra más cara de su historia + Agregar ámbito en









River acordó de palabra la incorporación récord del campeón del mundo con la Selección Argentina, quien llegará al país en los próximos días, como su noveno refuerzo en el mercado de pases.

River llegó a un acuerdo por Thiago Almada con Atlético de Madrid y será la compra más cara de su historia @thiago_almada23

En medio de una situación futbolística pésima, con récord de derrotas consecutivas, River rompe el mercado de pases y realizará la compra más cara de su historia. Este jueves llegó a un acuerdo de palabra con el Atlético de Madrid por Thiago Almada.

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La información la confirmó el periodista experto del mercado de pases de Europa, Fabrizio Romano, quien aseguró que el pase se hará en 20 millones de euros.

River Plate reach verbal agreement with Atletico Madrid for Thiago Almada, here we go!



Green light on personal terms, waiting to review contracts and proceed with formal steps.



Transfer fee around €20m, as @marca reported. pic.twitter.com/sctY9SYpG1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026 Esta cifra no sólo significaría la más alta que pagaría River por un jugador, superando a Kevin Castaño (16M) y Ángel Correa (15M), sino que se convertirá en la compra más cara de la historia del fútbol argentino. Además, Almada será el futbolista mejor pago de la Liga Profesional.

La operación se demoró unos días por la intromisión del Flamengo de Brasil, quien tenía planes de poner 30 millones, pero finalmente se cansó y desistió. En su lugar, comprará a Luis Henrique, excompañero de Almada en Botafogo, que milita en Zenit de Rusia.

El club de Núñez ahora debe resolver los últimos detalles con Atlético de Madrid para concretar el esperado desembarco del mediocampista del seleccionado nacional. La operación será por el 50% de la ficha de Almada.