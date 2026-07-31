La Conmebol tomó su postura ante el nuevo proyecto de la FIFA: "Primero está el futbol"

La Conmebol evitó alinearse con el rechazo de Europa, Asia y Norteamérica al proyecto de Gianni Infantino para abrir los torneos de la FIFA a capitales privados. En un comunicado, pidió más información sobre la iniciativa y llamó a priorizar la transparencia antes de fijar una postura.

Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, tiene una gran relación que podría interferir en la toma de decisiones del ente Sudamericano.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) emitió un comunicado este viernes titulado “Primero está el fútbol” , en referencia al nuevo proyecto de Gianni Infantino , presidente de la FIFA, sobre vender los torneos del ente a capitales privados. Entre ellos, la Copa del Mundo .

Ante esto, las confederaciones de Europa, Asía y Norteamérica mostraron su disconformidad sobre este nuevo movimiento, que será sometido a votación. La entidad sudamericana, en tanto, decidió analizar un poco más el tema y esperar para emitir su dictamen final.

“ Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige ”, comienza la carta abierta.

Y agrega: “ Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE”.

A diferencia de las demás asociaciones, la de Sudamérica todavía no asentó una postura oficial respecto al tema. Cabe recalcar que este movimiento está dejando muy mal parado a Infantino, un gran amigo de Alejandro Dominguez , presidente de la Conmebol, por lo que esta intención de pedir tiempo también será para saber que más propone el mandamás de la FIFA.

Por último, el comunicado expresa la necesidad de que esto se haga con la mayor transparencia posible. “La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza. La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés”, sentenció la carta.

Las polémicas de la FIFA

Infantino está en la mira de todos los mandatarios relacionados al deporte luego de que su relación con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se viera reforzada en la Copa del Mundo. Lo que más molestó en la UEFA, presidida por Aleksander Ceferin, fue la anulación de la roja de Folarin Balogun para que pueda jugar los octavos de final contra Bélgica.

Donald Trump y Gianni Infantino en el ojo de la tormenta por la polémica del caso Folarin Balogun, el delantero de la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026.

Ante esto, Ceferin publicó que el presidente del ente más importante del fútbol había “cruzado una línea roja”, por lo que su confianza está disminuyendo en un lapso corto de tiempo.

UEFA contra la FIFA

La UEFA anunció este jueves que sus 55 selecciones nacionales no participarán en competiciones de FIFA. Esta es una decisión que agrava el conflicto abierto en el fútbol internacional y que pone bajo amenaza inmediata torneos ya programados. La primera competencia afectada sería la Copa Mundial Femenina Sub 20, prevista en Polonia entre el 5 y el 27 de septiembre, con seis equipos europeos clasificados además del país anfitrión. La lista incluida en la información original menciona a España, Inglaterra, Francia, Italia y Portugal.

Gianni Infantino vs Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

Incluso los europeos también abandonarían las competiciones en otras disciplinas como el futsal y fútbol playa. Por último, el tiro de gracia sería el nuevo Mundial de Clubes –programado para 2029–, la joya de la corona de Infantino, que impulsó y tuvo su estreno en 2025 con éxito en Estados Unidos.

UEFA, Concacaf y AFC reúnen votos suficientes para bloquear el plan

La incorporación de la AFC al rechazo cambia el equilibrio político dentro de FIFA. UEFA cuenta con 55 Asociaciones Miembro, Concacaf con 41 y la AFC con 47. En conjunto, las tres confederaciones reúnen 143 federaciones, sobre un total de 211 miembros de FIFA.

Ese número supera ampliamente el umbral de una mayoría simple dentro del Congreso de FIFA. Por ese motivo, si las asociaciones acompañan la posición expresada por sus confederaciones, el proyecto quedaría prácticamente sin margen para avanzar en los términos actuales.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Victor Montagliani, presidente de CONCACAF. @azael.rodrigz

La situación deja a Infantino frente a dos alternativas: intentar renegociar el contenido de la propuesta para construir un consenso más amplio o retirar el plan ante el rechazo de una parte mayoritaria del mapa futbolístico.

Por ahora, la Confederación Africana de Fútbol y Oceanía no fijaron una posición pública de igual alcance. Sin embargo, el pronunciamiento de Europa, Norteamérica y Asia ya alcanza para configurar una crisis política de escala global dentro de FIFA.