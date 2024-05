Conmebol publicó los audios del VAR de River-Nacional tras el escándalo

Luego de que el árbitro brasileño no expulsara a dos jugadores uruguayos pese a ver las imágenes, el ente organizador de la Copa Libertadores publicó los audios del VAR de River vs Nacional. Conocé los detalles.

En River hay mucha bronca por el arbitraje del brasileño Anderson Daronco tras el empate 2 a 2 contra Nacional en Montevideo . La principal queja es que no expulsó inentendiblemente a dos jugadores rivales tras ver las elocuentes imágenes del VAR .

"Fuerte, pero balón" , dice Daronco sobre la primera acción. Luego, sobre el golpe de puño dijo: "Lo del número 5 no me cierra para tarjeta roja" .

El descargo de Borja contra el árbitro: "No te puede pesar sacar una roja"

Miguel Borja no se guardó nada y criticó fuertemente el arbitraje de Anderson Daronco en el empate de River con Nacional.

"Hay una jugada que para mi marca el juego en el segundo tiempo que era roja. Yo no entiendo cómo un árbitro de estos, con más de 500 partidos, le cuesta sacar una roja. Si te llaman del VAR, no es por una amarilla. Si te llaman es por una roja, no te puede pesar sacar una roja", declaró el colombiano.

El goleador de River analizó las dos grandes polémicas del juego y afirmó que Franco Romero debió ser expulsado por su puñetazo a Paulo Díaz. "La falta contra Aliendro no es una agresión directa, por ahí va con la intención de hacerle daño y podría haber castigado eso".

"La piña que le pega (Romero) a Paulo (Díaz)... yo creo que cuando te llaman del VAR hay que saber interpretar el tema del VAR, sino van a estar llamando todo el tiempo por una amarilla y hasta donde tengo entendido si te llaman es por una roja. Entonces yo no sé si el árbitro con más de 500 partidos, porque yo lo conozco de Brasil, y por qué le cuesta tanto sacar una roja. Si es roja, es roja, hermano", cerró su descargo.

Por último, Borja afirmó que le hizo saber lo que él considera error a Daronco incluso sin haber visto una reiteración de la jugada. "Le dije cuando iba a sacar la amarilla y ahorita que salí. Porque el partido se define por detalles", completó el goleador del Millonario.