Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid, destacó el desempeño del atacante argentino Franco Mastantuono tras la victoria por 1-0 ante Osasuna, en la primera fecha de LaLiga.
Xabi Alonso destacó el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid: "Tuvo buenos minutos"
El director técnico español se refirió al estreno del delantero argentino en la primera fecha de La Liga con el conjunto "merengue".
En la conferencia posterior al partido, el ex mediocampista elogió al joven fichaje procedente de River: "Franco ha agitado, ha traído buena energía. Esa mezcla ha sido buena con los que ya estaban", afirmó.
El delantero de 18 años, nacido en Azul, ingresó a los 23 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Brahim Díaz y demostró que no le pesó vestir la camiseta blanca ni debutar en el césped del Santiago Bernabéu.
"Tiene pinta, ¿no? Ya le veía que podía aportar y creo que ha tenido buenos minutos. No había podido entrenar con nosotros, pero se ha estado preparando. Tenía muchas ganas. A veces, lo anímico, lo emocional, pesa más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto", concluyó Alonso.
Los números de Mastantuono en su debut con Real Madrid
- 1 tiro al arco
- 2 gambetas (1 completada)
- 28 toques
- 3 toques en área rival
- 17/19 pases acertados (89%)
- 1/2 centros acertados
- 2/4 duelos ganados
- 2 recuperaciones
- 5 pérdidas
