Xabi Alonso destacó el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid: "Tuvo buenos minutos"

Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid, destacó el desempeño del atacante argentino Franco Mastantuono tras la victoria por 1-0 ante Osasuna, en la primera fecha de LaLiga.

En la conferencia posterior al partido, el ex mediocampista elogió al joven fichaje procedente de River: "Franco ha agitado, ha traído buena energía. Esa mezcla ha sido buena con los que ya estaban", afirmó.

pic.twitter.com/aUOAK9J9LB — Out Of Context Real Madrid (@rmanocontext) August 19, 2025 El delantero de 18 años, nacido en Azul, ingresó a los 23 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Brahim Díaz y demostró que no le pesó vestir la camiseta blanca ni debutar en el césped del Santiago Bernabéu.

"Tiene pinta, ¿no? Ya le veía que podía aportar y creo que ha tenido buenos minutos. No había podido entrenar con nosotros, pero se ha estado preparando. Tenía muchas ganas. A veces, lo anímico, lo emocional, pesa más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto", concluyó Alonso.

Los números de Mastantuono en su debut con Real Madrid 1 tiro al arco

2 gambetas (1 completada)

28 toques

3 toques en área rival

17/19 pases acertados (89%)

1/2 centros acertados

2/4 duelos ganados

2 recuperaciones

5 pérdidas