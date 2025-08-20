Orlando Bloom quiere una reunión con Keira Knightley y Johnny Depp en la próxima película de "Piratas del Caribe"

Disney está actualmente reiniciando la franquicia y Bloom quién interpretó a Will Turner dio su opinión sobre qué dirección podría tomar.

Orlando Bloom aseguró que le gustaría ver una reunión completa en la próxima película de Piratas del Caribe con Keira Knightley y Johnny Depp .

Bloom, quien interpretó a Will Turner en la primera, segunda, tercera y quinta película de aventuras de Disney , estuvo en la reciente edición 2025 de Fan Expo Chicago.

“Todo está escrito, ¿verdad? Todo está escrito, y creo que definitivamente hay una manera de crear algo”, dijo al portal Entertainment Weekly . “ Personalmente, me encantaría verlos a todos de vuelta . Creo que la clave para ganar es que todos regresen. Si pueden, y si todos quisieran regresar”.

Agregó: "Mi punto es que, si el guión fuera genial y, idealmente, todos estuvieran contentos, sería algo así como participar por un centavo, participar por una libra, ¿sabes?".

“Lo que están pensando… es cómo hacerlo. ¿Incluir a una protagonista femenina que replique a Jack de alguna manera? No lo sé. Aún no se sabe cómo repetirlo, pero si [el guion] fuera genial [me apuntaría]”, dijo Bloom.

El productor de Piratas del Caribe habló sobre el posible regreso de Johnny Depp a la franquicia

Sus comentarios llegan después de que el productor de Piratas, Jerry Bruckheimer, dijera recientemente que está abierto a que Depp regrese para el reinicio planeado . Se dice que la nueva película combinará un nuevo elenco con personajes de las películas originales, y Bruckheimer espera que incluya al personaje de Depp, Jack Sparrow.

"Si a Depp le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría", dijo sobre la participación del actor. "Todo se basa en lo que está escrito, como todos sabemos. Es un reinicio, pero si fuera por mí, él estaría en él; lo adoro".

Después de su batalla legal con Amber Heard, Depp fue excluido de la franquicia Animales fantásticos y el actor no ha aparecido en una película de estudio de gran presupuesto desde entonces.