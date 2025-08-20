El jefe del Comando Sur de los EEUU advirtió sobre China y su "amenaza para los pueblos"







Alvin Holsey encabezó una cumbre junto al ministro de Defensa, Luis Petri. Agregó que el régimen comunista “busca exportar su modelo autoritario”.

El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Alvin Holsey.

El ministro de Defensa, Luis Petri, y el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Alvin Holsey, encabezaron este miércoles una nueva edición de la cumbre regional Southdec 2025. En ese marco, el estadounidense cuestionó la influencia de China en el continente, a la cual calificó como “una amenaza para los pueblos”, al tiempo que agregó que el régimen comunista “busca exportar su modelo autoritario”.

Holsey comenzó su alocución agradeciéndole a la Argentina por ser la sede de este evento y destacó “la asociación” en la zona para “actuar frente a los desafíos de seguridad más urgentes”.

El jefe del Comando Sur norteamericano expresó que las organizaciones criminales “perpetúan un ciclo de violencia y corrupción que amenaza la seguridad ciudadana y la integridad de la democracia”.

Qué dijo el jefe del Comando Sur de Estados Unidos sobre China “Actualmente, existen 33 grupos sancionados por Estados Unidos, incluidos diez recientemente designados como organizaciones terroristas extranjeras, que operan en el hemisferio occidental dedicándose al tráfico ilícito de drogas, armas, mercancías, fauna silvestre y personas, obteniendo ingresos de 358 mil millones de dólares al año”, precisó.

Además, el militar advirtió que, al mismo tiempo, “el Partido Comunista Chino continúa su metódica incursión en la región” y “busca exportar su modelo autoritario, extraer recursos valiosos y establecer infraestructura de posible uso dual, desde puertos hasta el espacio”.

“Su presencia e influencia tienen consecuencias de gran alcance en todos los dominios, particularmente en el Cono Sur, donde líneas marítimas vitales de comunicación, como el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake, funcionan como cuellos de botella estratégicos que podrían ser utilizados por el PCCh para proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones o la neutralidad de la Antártida", agregó.