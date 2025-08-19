Estudiantes de La Plata define la serie ante Cerro Porteño en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones







Estudiantes de La Plata recibirá este miércoles a Cerro Porteño de Uruguay, con el objetivo de sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata define la serie ante Cerro Porteño en la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata llega en una muy buena posición a este encuentro, ya que en la ida se impuso de manera agónica por 1-0 gracias al gol de penal del mediocampista Santiago Ascacíbar.

El “Pincha” había obtenido la clasificación a los octavos de final luego de terminar primero en el Grupo A, incluso por encima de dos muy complicados rivales como Botafogo de Brasil y Universidad de Chile.

En lo que respecta al Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, los dirigidos por Eduardo Domínguez vienen de caer 3-2 ante Banfield, aunque se mantienen segundos en la Zona A con nueve puntos.

Cerro Porteño, por su parte, tiene como director técnico al argentino Diego Martínez y tendrá que mejorar mucho lo hecho en la ida para dar vuelta la serie ante un rival que quiere afianzarse como candidato en esta Copa Libertadores.

A qué hora juegan Estudiantes vs Cerro Porteño Hora: 19.

Por dónde ver Estudiantes vs Cerro Porteño TV: Fox Sports y Disney + Formaciones Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Leandro González Pírez, Román Gómez; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Edwin Cetré, José Sosa, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez. Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez, Rodrigo Gómez; Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel, Fabricio Domínguez; Juan Iturbe y Jonatan Torres. DT: Diego Martínez. Estadio: Jorge Luis Hirschi Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN) VAR: Carlos Orbe (ECU)