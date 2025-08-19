Estudiantes de La Plata llega en una muy buena posición a este encuentro, ya que en la ida se impuso de manera agónica por 1-0 gracias al gol de penal del mediocampista Santiago Ascacíbar.
Estudiantes de La Plata define la serie ante Cerro Porteño en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones
Estudiantes de La Plata recibirá este miércoles a Cerro Porteño de Uruguay, con el objetivo de sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El “Pincha” había obtenido la clasificación a los octavos de final luego de terminar primero en el Grupo A, incluso por encima de dos muy complicados rivales como Botafogo de Brasil y Universidad de Chile.
En lo que respecta al Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, los dirigidos por Eduardo Domínguez vienen de caer 3-2 ante Banfield, aunque se mantienen segundos en la Zona A con nueve puntos.
Cerro Porteño, por su parte, tiene como director técnico al argentino Diego Martínez y tendrá que mejorar mucho lo hecho en la ida para dar vuelta la serie ante un rival que quiere afianzarse como candidato en esta Copa Libertadores.
A qué hora juegan Estudiantes vs Cerro Porteño
Hora: 19.
Por dónde ver Estudiantes vs Cerro Porteño
TV: Fox Sports y Disney +
Formaciones
Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Leandro González Pírez, Román Gómez; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Edwin Cetré, José Sosa, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez, Rodrigo Gómez; Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel, Fabricio Domínguez; Juan Iturbe y Jonatan Torres. DT: Diego Martínez.
Estadio: Jorge Luis Hirschi
Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
VAR: Carlos Orbe (ECU)
