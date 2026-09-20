Conmoción por la inesperada muerte de Max Riese, figura y referente mundial del ciclismo + Agregar ámbito en









El ciclista alemán murió tras impactar contra un ciervo durante un descenso cerca de Salzburgo. Era una de las figuras dela disciplina y había establecido un récord mundial.

La trayectoria reciente de Max Riese mostraba a un deportista en plena vigencia. En mayo de 2026 se consagró en la Hellenic Mountain Race y, en agosto, terminó segundo en la Silk Road Mountain Race, dos de las competencias más exigentes del calendario internacional de ultra-ciclismo. Su próximo desafío iba a ser la Taurus Mountain Race, pero el accidente ocurrido en Austria interrumpió de manera abrupta su carrera. Instagram/kleinerriese

El mundo del ciclismo quedó conmocionado por la muerte del alemán Max Riese, quien falleció a los 36 años luego de sufrir un accidente mientras circulaba en bicicleta cerca de Salzburgo, Austria, donde residía. El deportista se encontraba realizando un descenso a gran velocidad cuando un ciervo cruzó la carretera y se produjo el impacto.

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Una conductora que circulaba por la zona encontró al ciclista gravemente herido y alertó a los servicios de emergencia. Sin embargo, los equipos médicos no pudieron salvarle la vida. La violencia del choque provocó importantes daños en la bicicleta y, según los reportes citados por medios especializados, se encontraron pelos del animal adheridos a la ropa del deportista, una de las evidencias que apuntaron a la colisión.

Quién era Max Riese, la figura del ultra-ciclismo Riese se había convertido en uno de los nombres destacados del ciclismo de ultra-resistencia, una disciplina que combina largas distancias, terrenos exigentes y desafíos que pueden extenderse durante varias horas o incluso días. Además de competir, había creado GravGrav, una organización dedicada a promover el ultra-ciclismo en modalidades de gravel y montaña.

En mayo de 2026 había ganado la Hellenic Mountain Race, mientras que en agosto terminó segundo en la Silk Road Mountain Race. También tenía previsto participar de la Taurus Mountain Race, una competencia que finalmente no llegó a disputar.

Uno de sus principales logros había llegado en 2025, cuando estableció el récord mundial del Triple Everesting. El desafío consiste en acumular 26.544 metros de desnivel positivo, equivalente a subir tres veces la altura del Everest, sobre una misma subida. Riese completó la hazaña cerca de Salzburgo, su lugar de residencia.

Riese tenía 36 años. El homenaje de la comunidad que había construido La organización GravGrav confirmó la muerte del deportista y destacó especialmente su compromiso con la comunidad del ultra-ciclismo. Sus integrantes señalaron que Riese dejó un vacío tanto en el mundo deportivo como entre sus familiares y allegados. También la marca Tailfin, vinculada a su actividad deportiva, publicó un mensaje de despedida y recordó al alemán como compañero, amigo y rival. El ciclista había terminado cuarto en el Tour Divide, una de las competencias más reconocidas del ultra-bikepacking.

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