Alarma en River: Tobías Andrada y Thiago Almada se lesionaron y hay preocupación en la Selección argentina

Ambos salieron con molestias ante Huracán y serán sometidos a estudios. El juvenil de 19 años lloró tras dejar la cancha y peligra su primera citación.

Andrada y Almada serán sometidos a estudios para determinar la gravedad de sus respectivas lesiones.

River encendió las alarmas por las lesiones de Tobías Andrada y Thiago Almada , quienes debieron abandonar la cancha durante la derrota por 2-1 frente a Huracán pocas horas después de ser convocados por Lionel Scaloni a la Selección argentina. Ambos presentan diagnósticos preliminares de contracturas y serán sometidos a estudios para descartar desgarros.

La situación generó especial preocupación por Andrada, de 19 años, quien recibió su primera convocatoria a la Selección mayor . El mediocampista sintió una molestia muscular durante el primer tiempo, pidió el cambio y rompió en llanto una vez que llegó al banco de suplentes.

El episodio ocurrió a los 35 minutos, cuando Andrada intentó proteger la pelota, esquivó a tres rivales y estiró la pierna para realizar un pase . Inmediatamente comenzó a renguear e intentó continuar, pero finalmente advirtió que no podía seguir y solicitó ser reemplazado.

Mauro Arambarri ingresó en lugar del juvenil , que se retiró visiblemente afectado. Una vez sentado en el banco, se cubrió el rostro primero con la camiseta y después con una toalla mientras integrantes del cuerpo técnico intentaban consolarlo. Luego le colocaron hielo sobre el cuádriceps derecho.

La zona afectada ya había sufrido un golpe: una semana antes, Andrada había recibido una fuerte paralítica frente a Atlético Tucumán . Leonardo Ponzio explicó después del encuentro que el futbolista había sido preparado especialmente para llegar en condiciones al duelo ante Huracán.

“Salieron dos jugadores por los que pasa mucho del juego nuestro. Ojalá no tengan nada. Tobías venía con una paralítica fuerte y se lo preparó para que llegara de la mejor manera, pero el esfuerzo hace que empiece a sentirlo. Esperemos que sigan citados. Eso los lastima; se les veía en la cara. Y para uno era la primera vez”, expresó el entrenador.

Ponzio también reconoció que conocía las molestias del juvenil: “Sabía que Tobías tenía el dolor y yo le pedía que llegara al entretiempo para tener una mejor mirada del cambio, pero bueno, no pudo. Tenemos muy claro que el que está dentro tiene que estar a más del 100. Él lo tuvo claro”, sostuvo.

Thiago Almada duró apenas tres minutos ante Huracán

Thiago Almada también debió abandonar el partido por una molestia muscular, aunque su problema apareció mucho antes. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando el campeón del mundo aceleró por el sector derecho, frenó repentinamente y se tomó el isquiotibial izquierdo. Lucas Beltrán ingresó en su reemplazo.

Tanto Almada como Andrada tienen diagnósticos preliminares de contracturas, pero los estudios previstos determinarán la gravedad de las lesiones y si podrán sumarse a la próxima ventana FIFA. Existe preocupación por la posibilidad de que los análisis revelen desgarros.

La lesión de Andrada puso en duda su primera participación en una convocatoria de la Selección mayor.

La incertidumbre es mayor para Andrada porque la lesión llegó apenas horas después de conocer su primera citación con la Selección mayor. Scaloni lo incluyó entre los seis futbolistas del ámbito local convocados para los tres amistosos de septiembre y octubre.

Almada, en tanto, también integra la nómina y tiene prevista su presencia el 6 de octubre en la despedida de Lionel Messi, por haber formado parte del plantel campeón del mundo en Qatar, según había anunciado el presidente de la AFA, Claudio Tapia.