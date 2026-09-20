El keniata Bethwel Kibet Chumba conquistó la Maratón de Buenos Aires con una marca de 2:08:23 + Agregar ámbito en









La competencia reunió a miles de corredores y comenzó a las 7 en la esquina de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego. El recorrido de 42 kilómetros es uno de los eventos deportivos más destacados de Sudamérica.

Un atleta de Kenia ganó la Maratón de Buenos Aires.

El keniata Bethwel Kibet Chumba se quedó este domingo con la Maratón de Buenos Aires tras completar los 42 kilómetros en 2 horas, 8 minutos y 23 segundos. La competencia comenzó a las 7 y reunió a más de 16.000 corredores de Argentina y distintos países del mundo.

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La edición de este año contó con 16.384 participantes. Del total, 10.615 fueron argentinos y 5.769 llegaron desde el exterior, con representación de 64 países de los cinco continentes. Además, hubo corredores de las 24 jurisdicciones argentinas y 5.246 mujeres inscriptas.

El circuito atravesó distintos barrios y lugares emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Los corredores pasaron por Palermo, Recoleta, Retiro, Puerto Madero y La Boca, además de puntos turísticos como el Obelisco, el Teatro Colón, la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana.

La prueba fue organizada por la Asociación de Carreras y Maratones Ñandú y contó con la certificación World Athletics Label, una distinción otorgada a competencias que cumplen con determinados estándares internacionales.

La realización de la carrera también provocó modificaciones en el tránsito porteño. Se implementaron cortes totales y progresivos en diferentes sectores del recorrido, además de restricciones en algunos accesos y avenidas de la Ciudad hasta las 13.30.

La Maratón de Buenos Aires quedó en manos de un atleta keniata. Cómo les fue a los argentinos El mejor representante argentino entre los hombres fue el mendocino Ignacio Erario, quien completó la prueba en 2 horas, 16 minutos y 42 segundos y se quedó con el título nacional. El podio lo completaron el allense Ignacio Reyes, con 2:21:46, y el salteño Esteban Angulo, con 2:23:01. Entre las mujeres argentinas, la ganadora fue la misionera Chiara Mainetti, que registró 2 horas, 38 minutos y 25 segundos. Anahí Castaño, de Mar del Plata, terminó segunda con 2:44:21, mientras que Mercedes Piredda fue tercera con 2:48:11.

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