El keniata Bethwel Kibet Chumba se quedó este domingo con la Maratón de Buenos Aires tras completar los 42 kilómetros en 2 horas, 8 minutos y 23 segundos. La competencia comenzó a las 7 y reunió a más de 16.000 corredores de Argentina y distintos países del mundo.
El keniata Bethwel Kibet Chumba conquistó la Maratón de Buenos Aires con una marca de 2:08:23
La competencia reunió a miles de corredores y comenzó a las 7 en la esquina de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego. El recorrido de 42 kilómetros es uno de los eventos deportivos más destacados de Sudamérica.
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La edición de este año contó con 16.384 participantes. Del total, 10.615 fueron argentinos y 5.769 llegaron desde el exterior, con representación de 64 países de los cinco continentes. Además, hubo corredores de las 24 jurisdicciones argentinas y 5.246 mujeres inscriptas.
El circuito atravesó distintos barrios y lugares emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Los corredores pasaron por Palermo, Recoleta, Retiro, Puerto Madero y La Boca, además de puntos turísticos como el Obelisco, el Teatro Colón, la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana.
La prueba fue organizada por la Asociación de Carreras y Maratones Ñandú y contó con la certificación World Athletics Label, una distinción otorgada a competencias que cumplen con determinados estándares internacionales.
La realización de la carrera también provocó modificaciones en el tránsito porteño. Se implementaron cortes totales y progresivos en diferentes sectores del recorrido, además de restricciones en algunos accesos y avenidas de la Ciudad hasta las 13.30.
Cómo les fue a los argentinos
El mejor representante argentino entre los hombres fue el mendocino Ignacio Erario, quien completó la prueba en 2 horas, 16 minutos y 42 segundos y se quedó con el título nacional. El podio lo completaron el allense Ignacio Reyes, con 2:21:46, y el salteño Esteban Angulo, con 2:23:01.
Entre las mujeres argentinas, la ganadora fue la misionera Chiara Mainetti, que registró 2 horas, 38 minutos y 25 segundos. Anahí Castaño, de Mar del Plata, terminó segunda con 2:44:21, mientras que Mercedes Piredda fue tercera con 2:48:11.
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