Nadia Podoroska hizo historia en su regreso: jugará su primera final WTA tras 14 meses alejada del circuito

La rosarina derrotó por 6-3 y 6-4 a Paula Badosa en San Pablo y buscará el título ante Kaitlin Quevedo. Además, dará un salto de 118 puestos.

Nadia Podoroska alcanzó la primera final WTA de su carrera después de atravesar 14 meses de lesiones e incertidumbre , al derrotar por 6-3 y 6-4 a la española Paula Badosa en las semifinales del WTA 250 de San Pablo. La rosarina buscará este domingo el título y protagonizará un fuerte ascenso en el ranking mundial.

La argentina, actualmente ubicada en el puesto 317 del escalafón , se impuso ante la segunda preclasificada y número 70 del mundo con una sólida actuación. Apenas terminó el encuentro, lanzó su raqueta al aire y celebró uno de los triunfos más importantes desde su regreso al circuito.

En el partido decisivo, Podoroska enfrentará a la española Kaitlin Quevedo, 105ª del ranking , quien eliminó a la rusa Anna Blinkova por 6-4, 2-6 y 6-4. Será el primer enfrentamiento entre ambas en el circuito profesional y también la primera final WTA para Quevedo.

La clasificación de la rosarina terminó además con una espera de 13 años para el tenis femenino argentino . La última jugadora del país que había disputado una final de esta categoría fue Paula Ormaechea, quien cayó frente a la serbia Jelena Jankovic en Bogotá 2013.

El resultado en Brasil también tendrá un fuerte impacto en el ranking. Podoroska llegó a San Pablo como la número 317 del mundo y ascenderá hasta aproximadamente el puesto 199 , independientemente de lo que ocurra en la definición. La mejora representa un salto de 118 posiciones.

La actuación adquiere otra dimensión por el camino que debió atravesar la tenista de 29 años. Podoroska estuvo 441 días sin disputar oficialmente un partido debido a una lesión en el hombro que derivó en distintas molestias físicas y la obligó a buscar alternativas durante más de una temporada.

De 14 meses sin competir a una final WTA

La rosarina volvió a jugar el 31 de marzo de 2026, en el W35 de Junín II del circuito ITF. Allí derrotó a la argentina Lourdes Ayala por 6-4 y 6-2 y comenzó un regreso que la encontró muy lejos de aquel puesto 36 del ranking que alcanzó durante el mejor momento de su carrera.

Su último encuentro antes de la extensa inactividad había sido en enero de 2025, cuando perdió ante Karolina Muchova en la primera ronda del Australian Open. Lo que inicialmente parecía una molestia de resolución rápida terminó convirtiéndose en un período de 14 meses sin competencia oficial.

El tenis femenino argentino volverá a tener una finalista WTA después de 13 años. Prensa Secretaría de Deportes de la Nación

La recuperación empezó a mostrar señales importantes durante las últimas semanas. Podoroska utilizó su ranking protegido para ingresar al cuadro principal del US Open, donde superó por primera vez la ronda inicial tras cinco participaciones sin victorias en Nueva York. Allí venció a Simona Waltert por 4-6, 7-6 (7-5) y 6-3 antes de caer frente a Iga Swiatek.

Ahora, la semifinalista de Roland Garros 2020 tendrá la posibilidad de coronar su regreso con el primer título WTA de su trayectoria. Después de haber estado prácticamente al borde del retiro hace un año, Podoroska volvió a instalarse en una definición del máximo circuito.