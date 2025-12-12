San Lorenzo se quedó sin poder firmar ni aprobar pagos y renovaciones + Seguir en









La licencia de su protesorero lo privó de realizar trámites básicos y profundiza aún más la crisis institucional.

San Lorenzo quedó sin capacidad operativa por la licencia de su protesorera, Carina Farías, y la ausencia de un secretario, después de la renuncia de Leandro Goroyesky, lo que dejó al presidente Marcelo Moretti sin firmas habilitadas y sin posibilidad de emitir pagos o avanzar con trámites administrativos clave.

La situación dejó al club en un bloqueo institucional mientras se espera una reunión de Comisión Directiva que debe ser convocada por el propio Moretti para plantear los pasos a seguir en el futuro del club.

La protesorera Farías presentó su licencia hasta que se produzca ese encuentro y, ante la renuncia del secretario en una reunión de Comisión Directiva que terminó declarada acéfala (y posteriormente rechazada por la Justicia), San Lorenzo no cuenta con las firmas necesarias para rubricar contratos con juveniles, renovar vínculos profesionales ni aceptar ofertas de venta por jugadores.

El club quedó sin herramientas para realizar actos administrativos básicos y depende del llamado formal a una reunión que destrabe el escenario de manera urgente, en una crisis que se agrava cada vez más.

Desde el Comité Ejecutivo de AFA le habían pedido a Moretti que dejara de asistir hasta que resolviera su situación interna. Sin embargo, en la última reunión de la entidad, el presidente volvió a presentarse pese a la crisis que atraviesa la institución.

Moretti se negó a declarar en la indagatoria Moretti estaba citado para presentarse este martes a las 12 ante la jueza Laura Graciela Bruniard, quien tiene a cargo la investigación que se abrió tras la difusión de una cámara oculta en la que se lo veía guardando un fajo de dólares en su saco. Mientras que en un principio el dirigente argumentó públicamente que se trataba de una donación para las divisiones inferiores, su abogado, Gastón Marano, sostuvo luego que el dinero respondía a una deuda personal con la empresaria involucrada.

