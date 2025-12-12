Verón desafía su suspensión: estará en la final del Clausura para ver a su Estudiantes + Seguir en









La presencia del presidente de Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero, pese a estar suspendido por la AFA, apunta directamente a Tapia y Toviggino y suma tensión a la previa de la final ante Racing.

Verón desafía su suspensión: estará en la final del Clausura para ver a su Estudiantes Twitter

En el programa Pan y Circo de Radio Rivadavia, el periodista Daniel Avellaneda reveló que, a pesar de la suspensión por seis meses, el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, estará presente en el encuentro por la final del Torneo Clausura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mandatario del “Pincha” dirá presente, en la tribuna popular del Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. De esta manera, la “Brujita” le dará la espalda a la decisión de Claudio Fabián Tapia y Claudio Toviggino y alentará a Estudiantes en el encuentro definitorio frente a Racing.

“Viaja en avión a Tucumán, pasará la noche allá e irá a la popular, la cual fue comprada para estar presente este sábado para decirle a Toviggino y Tapia en su tierra 'mirá cómo vengo a alentar al Pincha'... a la platea no voy, voy a la popular”, señaló Daniel Avellaneda.

La determinación de Verón generó un fuerte revuelo en el ambiente del fútbol, ya que su presencia en la cancha, pese a la sanción, se interpreta como un gesto político y deportivo de alto impacto. En Estudiantes ven la actitud como una señal de respaldo absoluto al plantel en la final, mientras que en AFA y en el Consejo Federal la consideran una clara provocación en medio de una relación ya tensionada.

veron tapia El viaje del presidente al norte del país también se lee como una demostración de cercanía con los hinchas, ya que la popular elegida por Verón será la misma en la que se ubicarán miles de simpatizantes del “Pincha”. Para muchos fanáticos, la decisión del ídolo simboliza el espíritu del club y se transformó rápidamente en tema de conversación en redes sociales.

Más allá del trasfondo institucional, la presencia de Verón promete sumar un condimento adicional a una final que ya llega cargada de expectativa. Estudiantes y Racing disputarán un partido decisivo que definirá al campeón del Clausura, y la aparición de la “Brujita” en la tribuna añade un capítulo inesperado en la previa. Con el equipo enfocado en la preparación y con el apoyo de su presidente garantizado, el conjunto platense buscará coronar el semestre con una actuación histórica. La final no solo pondrá en juego un título, sino también una jornada que quedará marcada por la figura de Verón y su desafiante regreso a la cancha.