El universo de los videojuegos se prepara para una de sus noches más esperadas: The Game Awards 2025. Bajo la dirección de Geoff Keighley, esta ceremonia no solo reconoce los mejores lanzamientos del año, sino que se consolidó como el evento global más relevante para anuncios exclusivos, tráilers y novedades de nuevos títulos.
Llegan los Game Awards 2025 este 11 de diciembre: horarios, cómo verlo en vivo, nominados y favoritos de la gala
La gala premiará los mejores proyectos del año, revelará avances de los títulos más esperados y anunciará al ganador del codiciado "Juego del Año 2025".
Millones de jugadores de todo el mundo estarán pendientes de quién se llevará el codiciado Juego del Año (GOTY), mientras esperan adelantos de franquicias como Grand Theft Auto VI, Resident Evil Requiem o Marvel’s Wolverine.
Entre los nominados que generan mayor expectativa figuran Clair Obscur: Expedition 33, Donkey Kong Bananza, Hollow Knight: Silksong y Kingdom Come: Deliverance II, que encabezan la lista de favoritos por los premios más importantes de la gala.
Qué son los Game Awards 2025
Los Game Awards 2025 son la ceremonia anual más importante de la industria del videojuego, creada para reconocer la excelencia en desarrollo, narrativa, dirección, diseño y música, entre otras categorías.
Además del reconocimiento a los mejores títulos del año, la gala funciona como la vitrina para adelantos, anuncios de nuevas IPs y actualizaciones de títulos populares.
Cada año, reúnen a desarrolladores, creadores de contenido y celebridades del entretenimiento para celebrar sus logros y premiar a los títulos que marcan tendencia. La edición 2025 destaca por la competencia por el Juego del Año, con proyectos que sobresalieron tanto por ventas como innovación.
Cuándo son los Game Awards y cómo verlo
La ceremonia será hoy jueves 11 de diciembre de 2025 en el Microsoft Theater de Los Ángeles. El evento incluirá un pre-show aproximadamente una hora antes de la gala principal, ofreciendo entrevistas, avances y sorpresas iniciales.
Los horarios por país para la transmisión son:
- Estados Unidos: 16:30 PM (PT) // 19:30 PM (ET)
- México, Costa Rica y El Salvador: 18:30 PM
- Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 19:30 PM
- Chile, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 20:30 PM
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 21:30 PM
- España: 01:30 AM (del viernes 13 de diciembre)
Se podrá ver en vivo y de forma gratuita a través de las cuentas oficiales de los Game Awards y en plataformas de streaming como YouTube, Twitch, X, entre otras.
Game Awards 2025: nominados y favoritos
Esta edición, la carrera por el Juego del Año la lideran:
- Clair Obscur: Expedition 33 (favorito de críticos y jugadores)
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Además del GOTY, se destacan otras nominaciones relevantes:
Mejor dirección de juego
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Ytei
- Hades II
- Split Fiction
Mejor adaptación
- A Minecraft Movie
- Devil May Cry
- The Last of Us: Season 2
- Splinter Cell: Deathwatch
- Until Dawn
Mejor narrativa
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Ytei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
Mejor dirección artística
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Ytei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Mejor banda sonora y música
- Hollow Knight: Silksong
- Hades II
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Ytei
- Death Stranding 2: On the Beach
Mejor diseño de audio
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Ytei
- Silent Hill f
Mejor actuación
- Ben Starr
- Charlie Cox
- Erika Ishii
- Jennifer English
- Konatsu Kato
- Troy Baker
Innovación en accesibilidad
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
Juegos de impacto
- Consume Me
- Despelote
- Lost Records: Bloom & Rage
- South of Midnight
- Wanderstop
Mejor juego en curso
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man's Sky
Mejor soporte de la comunidad
- Baldur's Gate 3
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man's Sky
Mejor juego independiente
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Mejor juego indie debutante
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
Mejor juego para celulares
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
- Wuthering Waves
Mejor juego de VR/RA
- Alien: Rogue Incursion
- Arken Age
- Ghost Town
- Marvel’s Deadpool VR
- The Midnight Walk
Mejor juego de acción
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- Hades II
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Mejor juego de acción y aventuras
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Ytei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
Mejor RPG
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance II
- The Outer Worlds 2
- Monster Hunter Wilds
Mejor juego de pelea
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
Mejor juego familiar
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
Mejor juego de simulación/estrategia
- The Alters
- FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier's Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Mejor juego de deportes/carreras
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing: CrossWorlds
Mejor multijugador
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Peak
- Split Fiction
El juego más esperado
- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI
- Marvel's Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher IV
Creador de contenido del año
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Mejor Esports
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Mejor atleta de Esports
- brawk
- Chovy
- f0rsakeN
- Kakeru
- MenaRD
- Zyw0o
Mejor equipo de Esports
- Gen.G - League of Legends
- NRG - Valorant
- Team Falcons - DOTA 2
- Team Liquid PH - Mobile Legends: Bang Bang
- Team Vitality - Counter-Strike 2
Players' Voice
- Expedition 33
- Dispatch
- Genshin Impact
- Hollow Knight: Silksong
- Wuthering Waves
