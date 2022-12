Carlos Maslatón fue a Qatar y rompió un record increíble

Asimismo, aseguró que tiene las "pruebas disponibles para certificación", dispuesto a presentarlas para que su marca quede registrada en el libro Guinness de récords mundiales.

El abogado famoso por sus declaraciones batió el récord tras presenciar la victoria 4 a 1 de Brasil ante Corea del Sur en el estadio 947 en la etapa de octavos de final.

"Anticipo también que veré en este Qatar 2022 un total de 42 partidos", agregó luego y remarcó: "Aclaro que ver no significa llegar a una cancha y sacarse una foto, o sea no es un toco y me voy con un laissez passer de acomodado, sino mirarlo en butaca de tribuna en su totalidad o en un 80% al menos".

Maslatón también tuvo tiempo de comentar la goleada de Brasil a Corea del Sur: "Señores, lo siento. Esto es Gerson, Jairzinho, Tostao, Pelé y Rivelinho, o mejor aún. No es lo que más feliz me hace pero es la realidad de una masacre del fútbol", escribió sobre el desempeño de la Selección brasileña.

Si bien el récord de Maslatón en esta Copa del Mundo es sorprendente, no es el primero que rompe desde su llegada al país asiático. Recientemente, él mismo comunicó que había superado el récord de estar presente en cuatro partidos en un mismo día.

En una misma jornada, el 23 de noviembre, el abogado disfrutó de los encuentros de Marruecos-Croacia, Alemania-Japón, España-Costa Rica y Bélgica-Canadá, beneficiado por la cercanía entre los estados de Qatar.