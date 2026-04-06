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Esta semana, entre martes y jueves, doce clubes argentinos comenzarán su travesia en los torneos internacionales de la Conembol. Conocé los detalles.

El cronograma de los equipos argentinos en sus debuts de la Copa Libertadores y Sudamericana

La Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026 comienzan su fase de grupos este semana, en la que tendrá una primera jornada distribuida desde el martes al jueves, con la participación de 12 equipos argentinos, que buscarán alcanzar la gloria.

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Habrá partidos para todos los gustos. Seis equipos argentinos jugarán por la Libertadores y otros seis por la Sudamericana.

El certamen más relevante del continente tendrá seis elencos nacionales con participación: Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Lanús, Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Por su parte, River Plate, Racing Club, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central disputarán el segundo orden de la Conmebol.

Los argentinos en la Copa Libertadores: días, horarios y cruces Independiente Rivadavia vs. Bolívar (Bolivia) | Martes 7 | 19:30hs.

vs. Bolívar (Bolivia) | Martes 7 | 19:30hs. U. Católica (Chile) vs. Boca Juniors | Martes 7 | 21:30hs.

| Martes 7 | 21:30hs. Mirassol (Brasil) vs. Lanús | Miércoles 8 | 19:00hs.

Independiente Medellín (Colombia) vs. Estudiantes de La Plata | Miércoles 8 | 21:00hs.

| Miércoles 8 | 21:00hs. Rosario Central vs. Independiente Del Valle (Ecuador) | Jueves 9 | 19:00hs.

vs. Independiente Del Valle (Ecuador) | Jueves 9 | 19:00hs. Platense vs. Corinthians (Brasil) | Jueves 9 | 21:00hs. Los argentinos en la Copa Sudamericana: días, horarios y cruces Independiente Petrolero (Bolivia) vs. Racing | Martes 7 | 19:00hs.

| Martes 7 | 19:00hs. Barracas Central vs Vasco da Gama (Brasil) | Martes 7 | 19:00hs.

vs Vasco da Gama (Brasil) | Martes 7 | 19:00hs. Alianza Atlético (Perú) vs. Tigre | Miércoles 8 | 23:00hs.

| Miércoles 8 | 23:00hs. Deportivo Riestra vs Palestino (Chile) | Miércoles 8 | 19:00hs.

vs Palestino (Chile) | Miércoles 8 | 19:00hs. Recoleta (Paraguay) vs. San Lorenzo | Miércoles 8 | 19:00hs.

| Miércoles 8 | 19:00hs. Blooming (Bolivia) vs. River Plate | Miércoles 8 | 23:00hs.