Coria y la Copa Davis: "Tenemos un equipo joven y sólido"

"Por suerte se ganó la Copa Davis, era una mochila pesada que veníamos arrastrando", comenzó el capitán argentino en diálogo con D Sports Radio 103.1.

"Estamos bien, tenemos un equipo joven, sólido. Estoy ansioso, tachando los días para poder viajar", agregó el ex tenista sobre los partidos que deberán afrontar en septiembre en suelo italiano.

Además, el ex tenista resaltó que no es sencillo comandar un equipo por más que haya sido profesional: "Una cosa es ser jugador, pero es difícil entrarle a las nuevas generaciones".

"Mi rol es hablar con los más jóvenes. La idea es que los grandes tomen ese liderazgo", aclaró y remarcó: "En mis inicios me ayudó mucho Nalbandian".

Con respecto a cómo ve a su equipo, Coria lo comparó con un rival de peso. "El argentino es como el español: guerrero, luchador, no te da nada por perdido. Estos jugadores se conocen desde chicos y piensan: si él pudo, ¿cómo yo no voy a poder?", remarcó.

Por último, ante la consulta del superclásico entre Boca y River, ya que el capitán es reconocido hincha del Millonario, destacó que justo coindice con el inicio de la Copa Davis: "Por suerte me va a agarrar ocupado. Me gustaría que no me guste tanto el fútbol. Además, los tenistas vivimos estresados, muy nerviosos".