Crisis en Corea del Sur tras el fracaso en el Mundial: renunció el DT y el presidente ordenó investigar la gestión

La salida de Hong Myung-bo expuso la crisis del equipo, mientras el presidente Lee Jae Myung pidió revisar la conducción deportiva.

La eliminación de Corea del Sur en el Mundial 2026 provocó una crisis que llegó hasta el gobierno del país.

La selección de Corea del Sur quedó eliminada del Mundial 2026 tras una decepcionante fase de grupos y la caída provocó una fuerte crisis interna. El entrenador Hong Myung-bo presentó su renuncia , mientras el presidente del país, Lee Jae Myung , pidió investigar la gestión del equipo nacional.

La campaña surcoreana terminó con apenas un triunfo y dos derrotas , un rendimiento que dejó al equipo afuera incluso de la pelea por avanzar como uno de los mejores terceros. El conjunto asiático había comenzado con una victoria ante República Checa por 2-1 , pero luego perdió frente a México (0-1) y Sudáfrica (0-1) , resultados que desataron críticas contra el cuerpo técnico y la estructura del fútbol nacional.

El entrenador, de 57 años , decidió dar un paso al costado luego de su segunda etapa al frente de la selección. Hong ya había dirigido a Corea del Sur en el Mundial de Brasil 2014 , donde tampoco consiguió superar la fase de grupos.

“ Aunque abandono la selección nacional, no estoy dejando de lado el fútbol coreano ”, expresó el técnico tras comunicar su salida. Además, agregó: “ Apoyaré a la selección desde lo más profundo de mi corazón y espero que el equipo vuelva a ser confiado y querido por el pueblo ”.

seleccion de corea del sur La salida del Mundial abrió un debate en Corea del Sur sobre el manejo del fútbol nacional. Korea

La decisión llegó en medio de una creciente presión por parte de los hinchas y los medios, que cuestionaban especialmente algunas decisiones del entrenador durante la competencia.

El presidente cuestionó la conducción del equipo

La eliminación generó una reacción poco habitual desde el poder político. El presidente surcoreano Lee Jae Myung pidió disculpas a la población y cuestionó la forma en la que se manejó la selección nacional.

“Como expresidente honorario de un club de fútbol profesional y miembro de corazón de los Red Devils, no sólo siento sorpresa, sino una enorme confusión ante este inesperado resultado”, afirmó el mandatario.

Además, apuntó contra la estructura dirigencial al señalar: “Una vez más, ha quedado demostrado que las decisiones de personal lo son todo. Cuando la lealtad y el faccionalismo se valoran por encima de la competencia, y se nombran personas incompetentes para puestos de liderazgo, el resultado es prácticamente inevitable”.

Lee Jae-myung El presidente Lee Jae Myung pidió revisar la gestión de la selección después de la caída en la Copa del Mundo. Pop Base

Lee Jae Myung también aseguró: “Ofrezco sinceras disculpas al pueblo por la profunda decepción causada por esta absurda situación. Actuaremos con rapidez para reformar la administración deportiva y garantizar que esto no vuelva a ocurrir”.

La polémica por Son Heung-min

Una de las decisiones que más críticas generó fue la ausencia del capitán Son Heung-min como titular en el partido ante Sudáfrica, un encuentro en el que Corea del Sur necesitaba al menos un empate para avanzar a la siguiente ronda.

El delantero, que disputó su último Mundial y había insinuado la posibilidad de retirarse del fútbol internacional, ingresó más tarde de lo esperado, pero la reacción no alcanzó para evitar la eliminación.

son corea.jpg Son Heung-min disputó su último Mundial con Corea del Sur, que quedó eliminado en la fase de grupos.

Más allá de la crisis actual, Hong Myung-bo mantiene un lugar importante dentro del fútbol coreano. Fue uno de los grandes símbolos de la selección como jugador y se convirtió en el primer futbolista asiático en disputar cuatro Mundiales. También ganó el Balón de Bronce en 2002, cuando Corea del Sur alcanzó las semifinales como anfitrión junto a Japón.

Sin embargo, sus dos ciclos como entrenador mundialista terminaron de la misma manera: con una eliminación temprana y una fuerte discusión sobre el rumbo del seleccionado.

Corea del Sur borró la imagen de su exDT en TV tras el fracaso mundialista

La eliminación de Corea del Sur en la primera fase del Mundial 2026 provocó una fuerte reacción en el país. Tras la salida del entrenador Hong Myung-bo, algunos medios surcoreanos comenzaron a difuminar su rostro en informes televisivos, una práctica que suele reservarse para personas envueltas en grandes controversias.

DT COREA BLUREADO La televisión surcoreana difuminó la imagen del exentrenador en medio del rechazo por el resultado mundialista.

El equipo asiático quedó afuera luego de conseguir apenas una victoria y dos derrotas en la fase de grupos. Después del triunfo inicial ante República Checa, llegaron las caídas frente a México y Sudáfrica, resultados que dejaron al seleccionado sin chances de avanzar y generaron una ola de críticas contra el técnico y la conducción deportiva.

La cadena nacional KBS fue una de las que tomó la decisión de borrar el rostro de Hong Myung-bo durante la conferencia posterior al partido ante Sudáfrica. La eliminación significó una de las peores actuaciones de Corea del Sur en una Copa del Mundo desde Brasil 2014, y la reacción se sumó a la presión que ya había llevado al entrenador a presentar su renuncia.