Ancelotti recordó el amistoso que Japón le remontó a Brasil, transmitió calma y analizó el Mundial 2026

El entrenador de Brasil habló en conferencia de prensa y dijo que tienen en cuenta las enseñanzas que le dejó el amistoso que perdieron en octubre pasado contra Japón, rival de hoy por los 16avos de final del Mundial 2026.

Carlo Ancelotti es el primer director técnico extranjero en la historia de la Selección de Brasil en una Copa del Mundo gracias a su impresionante currículum: campeón en las 5 principales ligas de Europa y ganador de 5 Champions League , lo convierten en, quizás, el mejor entrenador de la historia.

Pero para no dejar dudas y completar el casillero que le falta, ahora quiere ganar el Mundial. Este lunes, Brasil se enfrentará a Japón, en Houston, por los 16avos de final.

En octubre pasado, la Selección asiática remontó un 0-2 y venció 3-2 a Brasil en un amistoso en Tokio. “Fue una buena experiencia para saber que enfrentamos a un rival competitivo. Está bien ubicado en el ranking FIFA y en marzo le ganó a Inglaterra en un amistoso. Tenemos mucho respeto por un equipo que seguramente jugará como si fuera una final” , expresó Ancelotti en la previa, con la calma de siempre.

“El fútbol ha cambiado bastante, no hay equipo desorganizado, no existe más porque todo el mundo estudia, trabaja y aprende. Puede que haya un equipo con menos calidad individual, algo que ya depende en parte de la genética, pero un equipo desorganizado en este nivel ya no existe” , advirtió Ancelotti.

El rendimiento de Brasil fue de menor a mayor en el Mundial. Tuvo un debut con muchas dudas, fue ampliamente superado por Marruecos en el primer tiempo. Finalmente pudo rescatar un empate 1-1 gracias a Vinicius, el mejor jugador del equipo.

Ancelotti debió hacer correcciones sobre la formación con que empezó el Mundial. Modificó al lateral derecho y, sobre todo, al centro delantero: Igor Thiago le dejó su lugar a un Matheus Cunha con mejor manejo de la pelota y más incisivo, que ya suma 3 goles. La evolución general de la "Canarinha" ya se empezó a notar en el 3-0 contra Haití y siguió en la misma dirección frente a Escocia, con otro 3-0.

Matheus Cunha Brasil Mundial 2026 Haití

En caso de avanzar ante Japón, Brasil se medirá en los octavos de final con el vencedor de Costa de Marfil-Noruega. En cuartos podría cruzarse con Inglaterra, con la Argentina en la semi final y Francia en la final.

¿Qué dijo Ancelotti al respecto? “Hay mucha presión. Precisamos mentalidad y corazón. Hemos preparado todos los aspectos, la prórroga, los penales, todo lo que hay en un partido como este. Brasil tiene jugadores muy expertos en este tipo de partidos. No es un mata-mata, es un mata, porque no hay revancha. Soy un convencido de que hasta ahora no hay un claro favorito. Algunos equipos rindieron mejor que otros en la etapa de grupos, pero todavía no se ve a un gran candidato. Es una Copa del Mundo muy dura, altamente competitiva”, explicó.

Si bien Ancelotti no quiso confirmar la formación, anticipó que no habrá mayores modificaciones: “Todos los jugadores están bien. No pienso hacer muchos cambios en el equipo. Tranquilos, ¿de acuerdo? No me despierten mañana con ideas descabelladas para cambios. Más o menos lo mismo que el otro día".

De esta manera, confirmó que el mediático Neymar seguirá en el banco de suplentes. “Neymar está progresando, va bien, sobre todo en la última semana. Es una pena [por la lesión] que no haya podido entrenarse más con nosotros. Puede jugar más de 15 minutos, obviamente, pero dependerá del contexto y de cómo se desarrolle el partido”, cerró el entrenador.