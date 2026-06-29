El presidente de Cabo Verde reveló que harán un homenaje especial a Lionel Messi en la previa del partido por 16avos

Argentina se enfrentará con el conjunto africano el próximo viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami por un lugar en octavos de final.

Cabo Verde fue una de las revelaciones tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita en la fase de grupos.

Argentina clasificó a 16avos de final del Mundial 2026 y se enfrentará con Cabo Verde el próximo 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. El definirá un lugar entre los 16 mejores del torneo y el próximo rival saldrá del cruce entre Australia y Egipto.

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En la previa del partido, el presidente del país africano, José María Neves , adelantó que su Selección realizará un homenaje especial a Lionel Messi , en reconocimiento a su trayectoria. A continuación, conocé los detalles.

En la antesala del partido, el presidente de Cabo Verde, José María Neves , adelantó que el país realizará un reconocimiento especial a Lionel Messi por su trayectoria e impacto en el fútbol mundial.

En diálogo con Emiliano Nunia en Super Deportivo Radio, el mandatario expresó el respeto que existe hacia el capitán argentino dentro de su país.

"Cuando Cabo Verde se clasificó para el Mundial nos preparamos para enfrentar a los mejores del mundo. Ahora, con gran orgullo, vamos a enfrentar a Argentina. Sabemos que es una de las mejores selecciones del mundo", detalló.

El dirigente se refirió al capitán con palabras de admiración: "Messi es un grande, es muy respetado en Cabo Verde. Para nosotros es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección del fútbol. Es una honra enfrentarlo".

Además, confirmó el gesto que tendrá la delegación africana en la previa del encuentro: "Le regalaremos una camiseta de Cabo Verde con el número 10 y su nombre. Será un reconocimiento al mejor jugador del mundo".

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El conjunto africano fue una de las revelaciones del torneo. Se midió con España, Uruguay y Arabia Saudita y empató sus tres partidos, logrando clasificarse entre los mejores 32 de la competencia.

"Estamos orgullosos por el desempeño que estamos teniendo en la Copa del mundo. Tenemos una selección que representa al pueblo caboverdiano con mucha resiliencia. No estamos acostumbrados a superar nuestros propios límites y en esta Copa del mundo lo estamos logrando", expresó.

Neves dejó una reflexión sobre lo que significaría un triunfo histórico ante la Selección argentina: "Sería un gran premio para nuestro pueblo. Superar todos nuestros límites. Si Cabo Verde le gana a Argentina, podríamos decir que ya ganamos la Copa del mundo. Sería la consagración ante el mundo".

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Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: día, hora, sede y TV

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se disputará el viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

En esta instancia, el ganador avanzará a los octavos de final y el perdedor quedará eliminado del Mundial. El posible rival de quien pase saldrá del cruce entre Australia y Egipto.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró la primera etapa con puntaje ideal tras vencer a Argelia, Austria y Jordania, mostrando solidez en todas sus líneas.

Del otro lado aparece Cabo Verde, la gran revelación de esta edición. En su primera participación en el torneo, el conjunto africano logró meterse entre los mejores 32 del certamen luego de finalizar segundo en su zona, en una campaña que incluyó empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudita.

La transmisión en vivo estará disponible en DSports, Telefé, TyC Sports, TV Pública y Disney + Premium.