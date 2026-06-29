Tiroteo durante un fan fest del Mundial 2026 en California dejó un muerto y un herido grave

El ataque ocurrió en San Pedro Square, California. La policía investiga el hecho como homicidio y cerró calles cercanas.

El ataque ocurrió en una zona de aficionados del Mundial 2026 en California y dejó una víctima fatal.

Un tiroteo en una zona de aficionados del Mundial 2026 en California dejó una persona muerta y otra gravemente herida durante la noche del domingo. El ataque ocurrió en San Pedro Square, San José , un espacio que funciona como fan fest del torneo, aunque en ese momento no había partidos transmitiéndose.

La policía local informó que una de las víctimas murió en el lugar , mientras que la otra fue trasladada a un hospital cercano con heridas que ponían en riesgo su vida. Las autoridades abrieron una investigación por homicidio y ordenaron el cierre de varias calles en los alrededores de N Market Street y W Santa Clara Street.

El episodio se produjo en un sector que durante la Copa del Mundo se convirtió en uno de los puntos de encuentro para los hinchas en el área de la Bahía de San Francisco. San Pedro Square fue habilitado como fan fest , con pantallas gigantes y espacios para que los aficionados siguieran los partidos del torneo.

San Pedro Square se había convertido en uno de los puntos de reunión de hinchas durante la Copa del Mundo.

La zona ya había recibido encuentros del Mundial y el último partido disputado allí había sido el miércoles, cuando se enfrentaron Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos por una instancia eliminatoria. Sin embargo, al momento de la balacera, no se estaba proyectando ningún encuentro , ya que el único partido del domingo había terminado horas antes.

Según informó Reuters, un periodista presente en el lugar observó una fuerte presencia policial, varios vehículos de emergencia y el traslado de una persona en camilla. Después del hecho, la escena quedó acordonada y varios bares de la zona decidieron cerrar.

La violencia armada volvió a estar bajo la lupa

El hecho ocurrido en San José se sumó a otros episodios de violencia registrados durante el Mundial 2026 en territorio estadounidense. TIME recordó que el contexto de violencia armada en Estados Unidos volvió a ser una preocupación durante un torneo que recibe millones de visitantes.

TIROTEO CALIFORNIA FAN FEST El episodio volvió a poner en discusión la seguridad durante el torneo en Estados Unidos.

Según datos mencionados por ese medio a partir de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, alrededor de 44.000 personas murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos durante 2024.

Durante la Copa del Mundo también hubo otros hechos violentos. A comienzos de mes, nueve personas resultaron heridas cerca de la concentración de Inglaterra en Kansas City. Además, el 16 de junio, una persona murió y varias quedaron heridas tras una serie de tiroteos viales en esa misma ciudad.

Más adelante, el 21 de junio, cinco personas fueron baleadas y otra apuñalada en Brockton, Massachusetts, durante celebraciones por un empate de Cabo Verde ante Uruguay. Menos de una semana después, otras cuatro personas sufrieron heridas de bala en una nueva celebración vinculada a la selección africana.