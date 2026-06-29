La supercomputadora de Opta elaboró una nueva proyección del Mundial 2026 y ubicó a la Selección argentina como el equipo con más chances de avanzar en los 16avos de final. El modelo realizó cerca de 10.000 simulaciones y calculó las probabilidades de cada cruce de la primera ronda eliminatoria.
La supercomputadora Opta anticipó los equipos que llegarían a octavos de final del Mundial 2026: qué pasaría con Argentina
El modelo de Opta realizó miles de simulaciones y ubicó a la Selección con la mayor probabilidad de superar los 16avos.
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Según el análisis estadístico, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cuenta con un 89,24% de probabilidades de eliminar a Cabo Verde, el porcentaje más elevado entre todas las selecciones que siguen en competencia. De esta manera, la Albiceleste aparece como la principal candidata a meterse entre los 16 mejores del certamen.
El ranking de probabilidades coloca por detrás a España, que tiene un 85,22% de posibilidades de superar a Austria; Inglaterra, con un 84,04% ante República Democrática del Congo; y Francia, que acumula un 81,46% frente a Suecia.
Los cruces más parejos según el modelo
La simulación también dejó marcadas diferencias entre algunos enfrentamientos y otros mucho más equilibrados. El duelo que aparece como el más cerrado es Egipto contra Australia, donde el sistema le otorga un 53,56% de chances al conjunto africano y un 46,44% a los oceánicos.
Otros partidos también tienen una ventaja estadística, aunque con márgenes más reducidos. Brasil aparece con un 68,94% de posibilidades ante Japón, mientras que Colombia tiene un 71,91% frente a Ghana. En tanto, Países Bajos cuenta con un 61,17% contra Marruecos y Bélgica con un 56,91% frente a Senegal.
La herramienta de análisis deportivo ya había mostrado un buen nivel de acierto antes de otros grandes eventos. De hecho, antes de la final de la Champions League había proyectado al Paris Saint-Germain como campeón con un 56% de probabilidad, algo que finalmente ocurrió.
La posible llave de octavos según la supercomputadora
Si las predicciones del modelo se cumplen, los octavos de final quedarían conformados con los siguientes enfrentamientos:
- Alemania vs. Francia
- Canadá vs. Países Bajos
- Portugal vs. España
- Estados Unidos vs. Bélgica
- Brasil vs. Noruega
- México vs. Inglaterra
- Argentina vs. Egipto
- Suiza vs. Colombia
Las probabilidades de todos los equipos en 16avos
- Alemania: 78,58% vs. Paraguay
- Francia: 81,46% vs. Suecia
- Países Bajos: 61,17% vs. Marruecos
- Portugal: 67,42% vs. Croacia
- España: 85,22% vs. Austria
- Estados Unidos: 78,46% vs. Bosnia y Herzegovina
- Bélgica: 56,91% vs. Senegal
- Brasil: 68,94% vs. Japón
- Noruega: 67,81% vs. Costa de Marfil
- México: 61,35% vs. Ecuador
- Inglaterra: 84,04% vs. República Democrática del Congo
- Argentina: 89,24% vs. Cabo Verde
- Egipto: 53,56% vs. Australia
- Suiza: 65,21% vs. Argelia
- Colombia: 71,91% vs. Ghana
Antes del comienzo del torneo, el mismo modelo había señalado a España como máxima candidata al título con un 16,1% de posibilidades, seguida por Francia (13%) e Inglaterra (11,2%). En esa proyección inicial, Argentina aparecía cuarta con un 10,4% de chances de consagrarse campeona, aunque con una alta probabilidad de llegar a instancias decisivas.