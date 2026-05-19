Cristiano Ronaldo no se conforma y va por más récords en el Mundial 2026

El delantero de 41 años fue incluido en la lista de Portugal para el Mundial 2026 y romperá un récord absoluto en la historia del torneo.

Cristiano Ronaldo disputará su sexta Copa del Mundo y romperá un récord histórico en el fútbol internacional.

Portugal confirmó la lista de convocados para el Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo volverá a liderar al seleccionado luso en la máxima competencia internacional. El delantero de 41 años fue incluido por Roberto Martínez y se convertirá en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, un récord histórico que reafirma su vigencia después de dos décadas en la élite.

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La presencia de CR7 en la nómina oficial transformará a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México en otro capítulo inolvidable de su carrera. El portugués ya disputó los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, y ahora sumará una sexta participación consecutiva.

Después de más de veinte años defendiendo la camiseta portuguesa, Ronaldo mantiene la confianza absoluta del cuerpo técnico y seguirá siendo el gran referente del plantel. Además, el torneo de 2026 podría representar su última aparición en un Mundial, lo que aumenta todavía más la expectativa alrededor de su figura.

El histórico atacante llegará acompañado por varias figuras que atraviesan un gran presente en el fútbol europeo. Roberto Martínez decidió respaldarse en futbolistas experimentados y de jerarquía para construir un equipo competitivo en todas sus líneas.

Los récords que Cristiano Ronaldo intentará romper en el Mundial 2026

A pesar de su impresionante trayectoria internacional, Cristiano Ronaldo todavía mantiene una cuenta pendiente en las Copas del Mundo. El delantero portugués nunca logró convertir en encuentros de eliminación directa, una marca que buscará revertir en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El atacante luso ya dejó su huella en cinco ediciones distintas del torneo, pero todos sus goles llegaron durante la fase de grupos. Por eso, una de las grandes expectativas alrededor de su participación pasa por ver si finalmente consigue romper esa particular estadística.

Además, Cristiano también intentará quedarse con otro registro histórico. Con 41 años, buscará superar la marca de Pepe, actual goleador más veterano en la historia de los Mundiales, quien convirtió en Qatar 2022 con 39 años y 283 días.

pepe.jpg Cristiano Ronaldo también intentará superar el récord de Pepe como goleador más veterano en Copas del Mundo.

El camino de Portugal en el Grupo K

Portugal integrará el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. El debut del equipo dirigido por Roberto Martínez será el 17 de junio en Houston frente al seleccionado africano.

Luego, los lusos enfrentarán a Uzbekistán antes de cerrar la fase de grupos contra Colombia, en el encuentro que asoma como el más complejo de la zona.

Con Cristiano Ronaldo como emblema y una plantilla repleta de talento, Portugal intentará llegar lejos en el Mundial 2026 y pelear por la primera Copa del Mundo de su historia.