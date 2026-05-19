Portugal presentó su lista de convocados para el Mundial 2026: Cristiano Ronaldo jugará su sexta Copa del Mundo

Roberto Martínez confirmó los convocados para la Copa del Mundo 2026 con Cristiano Ronaldo como gran figura del plantel luso.

Portugal oficializó la nómina de futbolistas que disputarán el Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo volverá a liderar al seleccionado portugués en la máxima competencia internacional. Roberto Martínez presentó la lista definitiva con una combinación de experiencia y juventud, en la que sobresale la presencia del delantero de 41 años, que jugará su sexta Copa del Mundo.

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La convocatoria del histórico atacante de Madeira acaparó toda la atención tras la publicación de la lista. Cristiano disputará los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora también el de Estados Unidos, Canadá y México 2026, convirtiéndose en el primer futbolista en alcanzar esa cifra.

El delantero llega a la competencia como el máximo referente del plantel y con estadísticas impresionantes: acumula 226 partidos internacionales y 143 goles con Portugal , marcas récord a nivel de selecciones. Además, buscará ampliar sus ocho tantos convertidos en Copas del Mundo.

La experiencia del capitán aparece como uno de los pilares de un equipo que pretende pelear por el título y confirmar el crecimiento sostenido que mostró el fútbol portugués en los últimos años.

Una lista con figuras de las grandes ligas europeas

Roberto Martínez decidió sostener una base de futbolistas consolidados en clubes de élite. En el arco estarán Diogo Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho, mientras que la defensa contará con nombres importantes como João Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes y Diogo Dalot.

En la mitad de la cancha destacan jugadores de gran manejo y dinámica como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves y Rúben Neves, encargados de darle equilibrio y creatividad al equipo.

El ataque portugués también presenta variantes de peso. Además de Cristiano Ronaldo, aparecen delanteros veloces y desequilibrantes como Rafael Leão, João Félix, Pedro Neto, Gonçalo Ramos y Francisco Conceição.

La lista completa de Portugal

Arqueros:

Diogo Costa

José Sá

Rui Silva

Ricardo Velho

Defensores:

Diogo Dalot

Matheus Nunes

Nélson Semedo

João Cancelo

Nuno Mendes

Gonçalo Inácio

Renato Veiga

Rúben Dias

Tomás Araújo

Mediocampistas:

Rúben Neves

Samuel Costa

João Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Delanteros:

João Félix

Trincão

Francisco Conceição

Pedro Neto

Rafael Leão

Gonçalo Guedes

Gonçalo Ramos

Cristiano Ronaldo

El grupo de Portugal en el Mundial 2026

Portugal integrará el Grupo K y debutará el 17 de junio frente a República Democrática del Congo. Luego se medirá ante Uzbekistán el 23 y cerrará la fase inicial contra Colombia el 27, en el encuentro que asoma como el más exigente de la zona.

Con una generación cargada de talento y experiencia, el conjunto luso buscará realizar un gran torneo y acercarse al objetivo más importante de su historia: conquistar su primera Copa del Mundo.