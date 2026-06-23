Con dos goles y triple récord de Cristiano, Portugal goleó a Uzbekistán y definirá el pase ante Colombia

El delantero luso terminó con su sequía de diez partidos sin convertir por torneos internacionales con la selección. También anotaron Nuno Mendes, Rafael Leao y Joao Felix.

Cristiano Ronaldo y Portugal recuperaron la memoria y golearon 5 a 0 a la débil Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 . El delantero luso anotó dos goles, quebró tres récords históricos y guió a su equipo al primer triunfo. En la próxima fecha se jugarán la clasificación ante Colombia.

El capitán llegó a 10 gritos en seis participaciones en la Copa del Mundo. Se convirtió así en el jugador portugués con más goles en mundiales al superar los nueve tantos que convirtió la leyenda Eusebio en Inglaterra 1966.

A los 6, CR7 rompió la sequía de diez partidos sin convertir en competiciones internacionales con su selección con un derechazo de primera tras un centro por derecha de Joao Cancelo. El luso se transformó en el primer futbolista en anotar en seis mundiales y en el segundo más veterano en anotar (41 años y 138 días) detrás del camerunés Roger Milla (42 años y 39 días).

A los 17 minutos llegó la ampliación del marcador a través de un tiro libre que Cristiano le cedió a Nuno Mendes. El zurdo del Paris Saint Germain tomó carrera y le pegó al palo del arquero para anotar el 2 a 0.

A mitad del primer tiempo llegó la pausa de hidratación. A la vuelta, el VAR le anuló un golazo desde afuera al uzbeco Azizjon Ganiev por una falta previa que el propio Cristiano Ronaldo le marcó al técnico adversario, el italiano Fabio Cannavaro.

Cristiano Ronaldo, dos goles y record

Antes del cierre de la primera etapa, Uzbekistán se animó y fue en busca del descuento, pero no pudo convertir. Para peor, Portugal amplió la diferencia a los 39 con otro tanto de Ronaldo, que definió cruzado tras un pase entre líneas de Bruno Fernández. En el festejo, el estadio estalló con el clásico "Siuuuuu".

En el complemento, el dominio de Portugal sobre Uzbekistán continuó y permitió a los lusos llegar al cuarto gol tras un córner bajo que Joao Felix llegó a conectar de taco para que la pelota ingrese tras un rebote en el arquero.

En una notable jugada preparada, a los 57, el nacido en Madeira amagó con ejecutar un tiro libre, pasó de largo y se mandó al área. Recibió el pase perfecto y chocó con Abduvohid Nematov. De ese corner, llegó un centro bajo, Joao Felix metió un taco y la pelota entró tras un rebote en el guardameta Nematov.

La conexión entre Nuno Mendes y Ronaldo volvió a darse a los 72, pero el remate no llegó a destino. Al instante, el arquero falló en la salida y el ex Manchester United, Real Madrid, Juventus, entre otros, casi no lo perdona. Después de mucho tiempo, Uzbekistán se acercó al área de Diogo Costa con un tiro muy alto de Eldor Shomurodov.

A los 87 llegaría el último gol del partido. El ingresado Nelson Semedo desbordó por derecha, mandó el centro y tras un rebote, Rafael Leao, que había ingresado por Vitinha, la clavó en el ángulo.

Próximo partido de Portugal en el Mundial 2026

Con el pitazo del árbitro, el conjunto de Roberto Martínez se aseguró la primera victoria en el Mundial 2026 luego del decepcionante empate sin goles ante Congo. Ahora deberá definir ante Colombia. Los cafeteros ganaron en el debut y juegan desde las 23hs frente a los africanos en busca de asegurar la clasificación.

Portugal cerrará la fase de grupos contra Colombia, el sábado 27 de junio desde las 20.30 (horario de Argentina), en Miami. Por su parte, Uzbekistán chocará con República Democrática del Congo, en Atlanta, el mismo día y a la misma hora.