El fin de una era: Cristiano Ronaldo le dijo adiós a los mundiales tras dos décadas y seis participaciones

Pasaron 20 años de su debut en Alemania 2006. En el camino anotó once goles y se convirtió en el único jugador en marcar en seis Copas del Mundo diferentes. Un repaso de todos sus torneos mundialistas.

Cristiano Ronaldo deja la cancha luego de la dolorosa derrota ante España que supuso el fin de su historia mundialista.

La eliminación de Portugal en el Mundial 2026 ante España en octavos de final marcó, no solo el fin del camino de un seleccionado en este torneo, sino el fin de la era mundialista de Cristiano Ronaldo .

Desde Alemania 2006 hasta México, Estados Unidos y Canadá 2026 pasaron seis mundiales en los que disputó 26 partidos y anotó 11 goles , que lo posicionaron como el máximo anotador de su país en esta competencia .

A sus 41 años , el capitán portugués disputó su último partido en una Copa del Mundo. Además, se convirtió en el único futbolista en haber anotado goles en seis mundiales consecutivos.

Su mejor resultado colectivo fue el cuarto puesto conseguido con Portugal en el Mundial de su debut, hace 20 años. Y si bien nunca logró romper esa barrera, fue el torneo que marcó el inicio de una trayectoria de dos décadas de Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo.

Tan solo tenía 21 años cuando Cristiano Ronaldo debutó en un Mundial frente a Angola . Seis partidos jugó en esa edición en la que se asentó en la delantera con el legendario Luís Figo . Su primer gol fue de penal contra Irán en la fase de grupos.

Aquella edición, Portugal alcanzó las semifinales por primera vez desde 1966 y se quedó con el cuarto lugar tras perder 1-0 contra Francia en semifinales y 3-1 ante Alemania por el tercer puesto.

Con 21 años, Cristiano Ronaldo debutó en un Mundial en Alemania 2006 con un gol contra Irán. @FIFAWorldCup

Sudáfrica 2010: un Mundial cargado de expectativas sobre Cristiano

A su segunda Copa del Mundo, el jugador del Al-Nassr era una de las grandes figuras del fútbol mundial. Ya había sido elegido mejor jugador del mundo por la FIFA y campeón de la Champions League.

Cuatro fueron los partidos de Portugal en esa edición. Quedaron segundos de su grupo detrás de Brasil y por delante de Costa de Marfil y Corea del Norte, contra los coreanos Cristiano anotó su único gol en esa edición.

En octavos de final terminó la ilusión portuguesa que cayó por 1-0 ante España, selección que terminaría consagrándose campeona del mundo.

Brasil 2014: entre la lucha por la clasificación y las lesiones

CR7 había sido el ganador del último balón de oro y le había dado la clasificación agónica a su selección para el Mundial de Brasil 2014 marcando tres goles para la victoria por 3-2 ante Suecia en las Eliminatorias.

Sin embargo, al llegar a la Copa del Mundo el portugués arrastraba una lesión en el muslo derecho y una tendinosis rotuliana en la rodilla izquierda. Aún así jugó los tres partidos del torneo.

En el debut, Portugal perdió 4-0 contra Alemania. En los siguientes partidos, Ronaldo anotó en la victoria por 2-1 ante Ghana y dio una asistencia en el empate 2-2 contra Estados Unidos. Pero esa derrota inicial condicionó al equipo que por diferencia de gol quedó eliminada y armó sus valijas apenas terminó la fase de grupos.

Rusia 2018: el Mundial del Cristiano goleador

Portugal debutó en aquella edición ante España y Ronaldo anotó un hat-trick para el empate por 3-3 y volvió a marcar en en la victoria por 1-0 contra Marruecos. Los lusos quedaron eliminados en octavos de final con una derrota 2-1 frente a Uruguay. Cristiano cerró esa edición con 4 goles en 4 partidos, la cuota goleadora más importante para el oriundo de Madeira en esta competencia.

Cristiano Ronaldo's act of genius against Spain in 2018 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RyOluQpokg — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

Qatar 2022: CR7 de mayor a menor

En el arranque del Mundial 2022, Cristiano fue titular ante Ghana, encuentro en el que anotó un gol de penal y su selección ganó 3-2. Ese gol, que le dio el récord de haber sido el primer futbolista en marcar en cinco ediciones de Copas del Mundo aunque en 2026 volvería a romper esa marca, sería el único para el delantero en ese torneo.

Portugal le ganó 2-0 a Uruguay y cayó 2-1 ante la República de Corea. A partir de la fase eliminatoria, perdió su lugar en el once inicial y su reemplazante, Matías Ramos, anotó tres goles en la victoria 6-1 contra Suiza. El camino llegaría a cuartos de final, Ronaldo de suplente, los lusos cayeron 1-0 frente a Marruecos.

Estados Unidos, México y Canadá 2026: el último baile mundialista de Cristiano Ronaldo

Con 41 años, Cristiano jugó su sexto Mundial: un logro que compartió con el mexicano Guillermo “Memo” Ochoa y con Lionel Messi. Exactamente 20 años después del inicio de esta historia.

Ronaldo logró que Portugal vuelva a ser protagonista. Sin embargo, la Copa del Mundo 2026 para los lusos fue como un reflejo de Sudáfrica 2010. El conjunto de Roberto Martínez empató en el debut 1-1 con la República Democrática del Congo, goleó por 5-0 a la debutante Uzbekistán con dos tantos de CR7 y volvió a igualar contra Colombia por 0-0. Estos resultados lo clasificaron segundo de su grupo a dieciseisavos de final.

En un partido electrificante eliminaron a Croacia con un gol de penal de Cristiano, el primero que marca en una fase eliminatoria de un Mundial, y un tanto agónico de Gonçalo Ramos para el 2-1 a los 94 minutos.

En octavos el rival fue España y el partido terminó en derrota portuguesa por 1-0, tal y como había sucedido hace 16 años en Sudáfrica.

El fin de una era, pero no el de un jugador. Porque aunque Cristiano Ronaldo haya confirmado que este fue su último Mundial, su carrera no terminó y la barrera más próxima a batir será la de llegar a los 1000 goles como profesional.