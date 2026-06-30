Furor por el álbum 2026: los exorbitantes precios que piden por las figuritas de Messi y Ronaldo + Agregar ámbito en









Coleccionistas la revenden en hasta $450.000 pesos en plataformas virtuales, por la de Cristiano Ronaldo piden cifras que alcanzan los 300 mil.

A pesar de que el álbum del Mundial 2026 salió hace dos meses, la expectativa por conseguir las figuritas sigue siendo la misma. Pero en medio de la competencia se suma un factor más: los extra stickers, los cromos más difíciles de conseguir.

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Estos stickers no forman parte de las 980 figuritas necesarias para completar el álbum, son una edición especial únicamente de colección. Como las tradicionales pueden aparecer en los sobres, pero la dificultad de encontrar una es de 1 cada 100 paquetes, según informó Panini.

Al ser piezas tan codiciadas el valor de reventa aumenta. El caso más impactante es el de la figurita de oro de Lionel Messi, que en plataformas online su precio llega a los $450.000.

En 2022, revendedores pedían hasta 80 mil pesos por el extra sticker de Messi. El cromo especial de Cristiano Ronaldo en su versión bronce alcanza hasta los $300.000 en reventa. Con el pasar de los días y de la Copa del Mundo, los precios continúan aumentando.

Dentro de los extra stickers hay distintos tipos: bronce, plata, oro, y algunas variantes púrpuras. En la edición 2026 los 20 jugadores que tienen su figurita especial son: Lionel Messi, Jeremy Doku, Christian Pulisic, Cody Gakpo, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Federico Valverde, Luka Modric, Mohamed Salah, Heungmin Son, Moises Caicedo, Jude Bellingham, Achraf Hakimi, Vinicius Junior, Lamine Yamal, Alphonso Davies, Luis Diaz, Florian Wirtz, Erling Haaland, y Raul Jiménez.

Con esta movida Panini mezcla el azar, la expectativa y el mercado. Hace que estos cromos especiales se vuelvan una oportunidad única para los fanáticos del fútbol y los coleccionistas. Con el pasar de la competencia, los precios de reventa de las figuritas especiales continúa aumentando. Cuánto salía el extra sticker de Lionel Messi en el Mundial 2022 Las figuritas especiales ya habían hecho su aparición en el Mundial de Qatar, y como era de esperarse la de Lionel Messi fue la más codiciada. Coleccionistas llegaron a pedir hasta $80.000 pesos en reventa en plataformas virtuales. En esa edición, los otros jugadores que también tenían un extra sticker fueron: Cristiano Ronaldo, Neymar, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Luis Suárez, Luka Modric, Kevin De Bruyne, Christian Eriksen, Heung- Min Son, Sadio Mané, Raphael Varane y Guillermo Ochoa, entre otros.