El desconsolado llanto de Cristiano Ronaldo al quedar eliminado en su último Mundial + Agregar ámbito en









Después de la eliminación de este lunes ante España, Cristiano no volverá a jugar una cita mundialista con Portugal. Tras semanas de rumores, se encargó de confirmarlo en conferencia de prensa.

La desazón de Cristiano Ronaldo por quedar afuera del Mundial 2026. @anpic4k

Portugal perdió este lunes ante España por 1 a 0 y cerró su participación en el Mundial 2026 de EEUU, México y Canadá. La derrota supuso el cierre de una etapa para el delantero internacional, Cristiano Ronaldo, quien se despidió de los mundiales a dos décadas de haber jugado su primer partido en el certamen.

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El fútbol pudo darle una Copa del Mundo a Lionel Messi, pero no a Cristiano. El astro portugués salió con lágrimas en los ojos y abrazado por sus rivales ante la eliminación en octavos de final de la Copa del Mundo contra España, en lo que fue su sexta y última participación con los lusos.

EL LLANTO DE CRISTIANO RONALDO TRAS QUEDAR ELIMINADO DEL #MundialEnDSPORTS ANTE ESPAÑA #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FwvwRNRNIg — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026 Según confirmó en la rueda de prensa que se hace en la previa del partido por la fase eliminatoria, este iba a ser su último partido: “Te voy a ser sincero. Pase lo que pase mañana, Cristiano saldrá de aquí con la conciencia tranquila. 1.000%. Yo juego por pasión, porque me encanta jugar al fútbol. Pase lo que pase, estaré feliz… voy a disfrutar al máximo del que será mi último Mundial. Ojalá que no sea mañana mi último partido. Así me podéis matar un poco más”, sentenció entre risas.

Cristiano y los mundiales Luego de la confirmación que la mayoría de fanáticos del fútbol no quería escuchar, “El Bicho” se despide del torneo más prestigioso del mundo con unos cuantos récords que van a pasar a la historia, como el de marcar un gol en seis mundiales distintos, algo que Messi no pudo lograr.

Su primera participación fue en Alemania 2006, en donde curiosamente fue su mejor rendimiento en el certamen, llegando hasta semifinales y después perdiendo el partido por el tercer puesto ante la anfitriona por 3 a 1. En cuanto a lo individual, jugó seis partidos y metió solo un gol de penal. Luego disputó los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, en la que parecía su última participación en mundiales.

Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal en el Mundial 2026. @anpic4k Ante eso, Ronaldo decidió que su último baile iba a ser en Estados Unidos, México y Canadá 2026. El goleador quedó eliminado ante España por los octavos de final, dándole fin al sueño de lograr el primer Mundial en la historia de Portugal, pero demostrando que con 41 años todavía está vigente: en los cinco partidos que disputó pudo meter tres goles en total y cerrar su ciclo con el récord del jugador que más anotó en mundiales distintos.