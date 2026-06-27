Croacia sufrió, venció a Ghana y se metió en 16avos del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El equipo europeo se impuso 2-1 en un cierre cargado de tensión por el Grupo L. Petar Sucic y Nikola Vlasic marcaron los goles del triunfo, mientras que Derrick Luckassen había igualado de manera parcial tras una revisión del VAR.

Croacia clasificó tras derrotar a Ghana.

Croacia venció este sábado 2-1 a Ghana por la última fecha del Grupo L del Mundial 2026 y consiguió la clasificación a los 16avos de final. En un partido cambiante y de máxima tensión, el seleccionado europeo logró destrabar el resultado en los minutos finales y se aseguró un lugar en la próxima instancia.

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El equipo croata golpeó primero a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Petar Sucic recibió de Mateo Kovacic y sacó un remate de derecha desde afuera del área, bajo y junto al palo izquierdo, para establecer el 1-0. Antes, Croacia ya había avisado con un disparo de Nikola Vlasic que dio en el poste izquierdo y con varias intervenciones de Luka Modric en la generación de juego.

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