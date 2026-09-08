La carrera por el Balón de Oro 2026, premio individual más valioso del fútbol mundial, ya tiene a sus 30 candidatos oficiales. Tras una temporada cargada de competencia de altísimo nivel, la nómina refleja la consolidación de nuevas figuras y el peso de las consagraciones continentales.
Cuál es el club que más nominados tiene al Balón de Oro 2026 y cuántos argentinos hay
Tras la confirmación de la nómina de 30 futbolistas para el galardón de France Football, un gigante europeo sacó ventaja sobre el resto.
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Balón de Oro 2026: lista completa de los nominados y todos los premios
En este escenario, Argentina vuelve a decir presente de la mano de sus dos grandes referentes ofensivos. Lionel Messi y Lautaro Martínez son los dos representantes nacionales en la lista masculina principal, reafirmando su vigencia entre los mejores del planeta.
Paris Saint-Germain, el club con más nominados
El conjunto francés dio un golpe sobre la mesa en la nómina anunciada por France Football y logró posicionar a 10 de sus futbolistas entre los 30 elegidos. Apoyado en las obtenciones de las Champions League y la arrolladora conducción de Luis Enrique, el club parisino alcanzó una marca inédita al concentrar un tercio de los candidatos en su plantel.
Nombres como Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Vitinha, Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Willian Pacho y Ferran Torres integran la presencia del conjunto parisino entre los 30 seleccionados para la gala del 26 de octubre en Londres.
Balón de Oro 2026: ranking de clubes con nominados
El reparto de candidatos muestra la relevancia de las principales ligas europeas, junto a la presencia de representantes de mercados en crecimiento como la MLS de Estados Unidos o la liga de Arabia Saudita.
- París Saint-Germain: 10 nominados
- Bayern Múnich: 4 nominados
- Real Madrid: 4 nominados
- FC Barcelona: 4 nominados
- Arsenal: 3 nominados
- Manchester City: 2 nominados
- Chelsea: 1 nominado
- Manchester United: 1 nominado
- Inter de Milán: 1 nominado
- Al-Nassr: 1 nominado
- Al-Qadsiah: 1 nominado
- Inter Miami: 1 nominado
Cabe resaltar que, en los casos de jugadores transferidos a mitad de año como Marc Cucurella o Ferran Torres, la nominación es compartida entre ambas instituciones. Por esa razón, al contabilizar las menciones por equipo, la suma global supera las 30.
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