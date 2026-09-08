La incógnita en la formación de Boca para enfrentar a San Pablo + Agregar ámbito en









El entrenador de Boca mantiene una duda para el compromiso de esta noche ante el conjunto brasileño, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La incógnita en la formación de Boca para enfrentar a San Pablo

Boca recibirá este martes por la noche a San Pablo de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y su director técnico Rodolfo Arruabarrena solo mantiene una incógnita en el 11 titular.

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En el arco estará el colombiano Álvaro Montero, quien pese a haber sido clave en las definiciones por penales ante O'Higgins y Vélez, aún no termina de convencer al hincha de Boca.

En la defensa, los laterales estarán ocupados por Lautaro Blanco y el uruguayo Leandro Lozano, mientras que en la zaga central está la única incógnita, ya que todavía no se sabe si el compañero de Lautaro Di Lollo será Facundo "Jagger" Herrera o Marco Pellegrino.

En la mitad de la cancha se dará el regreso del capitán y figura del "Xeneize", Leandro Paredes, quien había sentido una molestia muscular en el partido de octavos de final de Copa Argentina contra Vélez y que fue resguardado en el enfrentamiento con Gimnasia de Mendoza.

Sus compañeros en el corazón de la cancha serán Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte.

Unos metros más adelantado estará Alan Velasco, quien luego de dos años en el club pudo acumular confianza y poco a poco empieza a demostrar por qué Boca pagó 10 millones de dólares por su pase. Finalmente, los delanteros serán el colombiano Sebastián Villa y el uruguayo Miguel Merentiel, quienes están teniendo un discreto semestre. La posible formación de Boca para recibir a San Pablo: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.