Wall Street alcanza la racha de optimismo más larga en cinco años: prevén mejora de ganancias para el S&P 500 + Agregar ámbito en









Aunque el avance de Wall Street se frenó durante el último mes, el S&P 500 todavía se ubicó apenas 1% por debajo de su máximo histórico.

Aunque el avance de Wall Street se frenó durante el último mes, el S&P 500 todavía se ubicó apenas 1% por debajo de su máximo histórico. Depositphotos

Mientras aumentan las preocupaciones por la inflación, el petróleo y las tasas de interés, los analistas de Wall Street mejoran sus perspectivas de ganancias. La tendencia se extendió durante 21 semanas consecutivas, la racha más larga desde septiembre de 2021, según un índice elaborado por Citigroup.

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El fenómeno se convirtió en uno de los principales respaldos para las acciones de Wall Street. Las compañías estadounidenses llegan así a una nueva temporada de resultados con expectativas particularmente sólidas, después de haber atravesado uno de los mejores trimestres de la historia reciente.

El dato cobra mayor relevancia porque el contexto macroeconómico se volvió menos favorable. El petróleo WTI se mantuvo por encima de u$s90 por barril, mientras los inversores comenzaron a contemplar incluso la posibilidad de una suba de tasas por parte de la Reserva Federal durante la próxima semana.

Aun así, el mercado accionario mostró una capacidad de resistencia significativa. Aunque el avance de las bolsas se frenó durante el último mes, el S&P 500 todavía se ubicó apenas 1% por debajo de su máximo histórico.

Aunque el avance de Wall Street se frenó durante el último mes, el S&P 500 todavía se ubicó apenas 1% por debajo de su máximo histórico. Imagen: Freepik Qué hay detrás del optimismo de Wall Street Para Marija Veitmane, directora de análisis de renta variable de State Street Global Markets, el comportamiento reciente responde principalmente a factores vinculados con las propias compañías y no tanto al escenario macroeconómico. La especialista sostuvo que las fuertes revisiones positivas de las ganancias continúan impulsando el interés de los inversores y que el movimiento no refleja necesariamente euforia.

Las expectativas también mejoraron para los próximos trimestres. Keith Parker, director de estrategia macroeconómica global de renta variable de UBS, señaló que las previsiones de ganancias del S&P 500 para el próximo año aumentaron casi 4% en apenas dos meses. Según el estratega, se trata de un movimiento poco habitual que demuestra la fortaleza de los resultados empresariales en distintos sectores. Otro elemento que el mercado comienza a incorporar es el impacto de la inteligencia artificial. Willem Sels, director global de inversiones de HSBC Private Bank, consideró que las valuaciones de las acciones estadounidenses todavía no reflejan completamente el potencial de aumento de productividad derivado de esta tecnología. El desafío estará ahora en determinar si las ganancias corporativas pueden seguir compensando un escenario de tasas más altas y petróleo elevado. Por el momento, el mercado parece apostar a que sí: mientras el frente macroeconómico genera incertidumbre, las empresas continúan entregando resultados capaces de sostener las cotizaciones.