SpaceX tendrá una mayor ponderación en el Nasdaq 100: qué implica para la cotización de sus acciones

Actualmente, SpaceX representa alrededor del 1,25% del Nasdaq 100, pese a contar con una capitalización superior a u$s2 billones.

Actualmente, SpaceX representa alrededor del 1,25% del Nasdaq 100, pese a contar con una capitalización superior a u$s2 billones.

Las acciones de SpaceX podrían encontrar un nuevo catalizador en las próximas semanas , no necesariamente por una mejora en sus resultados o por un avance tecnológico, sino por un cambio en la composición del Nasdaq 100 . La próxima recomposición del índice podría generar una ola de compras por parte de fondos que replican su comportamiento.

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El punto clave está en el denominado free float, es decir, la cantidad de acciones efectivamente disponibles para negociar en el mercado . Cuando SpaceX comenzó a cotizar en junio, una proporción importante de sus títulos estaba sujeta a restricciones de venta. Esto redujo artificialmente el peso que la compañía tenía dentro del índice.

Actualmente, SpaceX representa alrededor del 1,25% del Nasdaq 100 , pese a contar con una capitalización superior a u$s2 billones y ubicarse entre las compañías más grandes del índice. La situación podría cambiar con la próxima revisión, que será anunciada el viernes y entrará en vigencia el 21 de septiembre.

Más de 1.000 millones de acciones quedaron liberadas de las restricciones de venta , lo que llevó el free float de SpaceX desde menos del 10% inmediatamente después de su debut hasta cerca del 30% de sus acciones en circulación.

De acuerdo con estimaciones de estrategas de J.P. Morgan, encabezados por Min Moon, ese cambio podría elevar el peso de SpaceX en el Nasdaq 100 hasta aproximadamente 2,25% . Si se concreta, los fondos indexados deberían realizar compras por unos u$s15.500 millones para ajustar sus carteras a la nueva ponderación.

Actualmente, SpaceX representa alrededor del 1,25% del Nasdaq 100, pese a contar con una capitalización superior a u$s2 billones.

Ese flujo podría convertirse en un importante respaldo para una acción que tuvo un comienzo extremadamente volátil en Wall Street. Después de alcanzar un máximo de u$s225,64, los títulos llegaron a operar cerca de los u$s133 y durante las últimas semanas se movieron mayormente dentro de un rango de u$s133 a u$s150, alrededor de su precio inicial de u$s135.

Riesgos latentes

Sin embargo, el efecto de la recomposición podría tener dos caras. Algunos accionistas podrían aprovechar la demanda de los fondos para desprenderse de sus posiciones. Además, todavía queda una cantidad significativa de acciones que quedará habilitada para negociarse.

Más de 1.000 millones de títulos adicionales se liberarán hacia fines de octubre, mientras que otros 1.300 millones podrían ingresar al mercado después de la presentación de los resultados del tercer trimestre, prevista para mediados de noviembre.

Por eso, aunque el Nasdaq 100 puede convertirse en un motor de demanda para SpaceX, el verdadero desafío será determinar si esa presión compradora alcanza para sostener la cotización una vez que aumente significativamente la oferta de acciones.