San Lorenzo levantó todas sus inhibiciones y ahora pone la mira en el mercado de pases

El "Ciclón" saldó sus deudas y ahora espera que la FIFA lo cargue en su sistema para anunciar sus dos primeros fichajes: Mauricio Cardillo y Gregorio Rodríguez.

San Lorenzo logró finalmente saldar todas sus deudas y ahora espera que la FIFA levante sus inhibiciones para poder así oficializar sus nuevas incorporaciones y seguir moviéndose en el mercado de pases de cara al inicio del Torneo Apertura 2026 .

El club completó este lunes sus 14 pagos pendientes , once de ellos en los últimos días, y de esta manera logró cumplir con el requisito mínimo que requiere el ente máximo del fútbol mundial para incorporar jugadores.

Si bien todavía no hubo un comunicado oficial, la dirigencia espera que estos giros impacten en el sistema de la FIFA, donde gradualmente la información se va actualizando. Se espera que el viernes ya no queden inhibiciones.

San Lorenzo es conducido actualmente y de forma transitoria por Sergio Costantino, quien asumió en diciembre con el objetivo de regularizar el desorden institucional que dejó la acefalía que puso fin al mandato de Marcelo Moretti.

Además, se puso como foco reencauzar la situación económica de un club golpeado. Para ello, primero se cancelaron los salarios adeudados a empleados y al plantel profesional, y luego se avanzó con el pago de las inhibiciones.

Mientras tanto, el "Cuervo" se movió en el mercado de fichajes y ya cerró las llegadas del volante Mauricio Cardillo, libre de Independiente Rivadavia, y Gregorio Rodríguez, delantero proveniente de Melgar. Ambos refuerzos serán anunciados cuando se solucione el problema de las sanciones.

Además, el entrenador Damián Ayude espera por tres incorporaciones más, las cuales ya está en tratativas: Mathías De Ritis, quien quedó libre de Peñarol, Gonzalo Abrego, de Godoy Cruz, y Jonathan Torres, actualmente en Cerro Porteño.

Crisis en San Lorenzo: Marcelo Moretti cargó contra la actual conducción y habló de un "golpe de Estado"

El expresidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, lanzó un duro mensaje contra la actual conducción del club, al cuestionar el manejo institucional, la falta de refuerzos y el aumento del pasivo. A través de un posteo en X, acusó a la dirigencia de facto de haber provocado una acefalía para desplazarlo.

El exmandatario realizó un contundente descargo en sus redes sociales en el que arremetió contra la actual Comisión Directiva y el rumbo deportivo e institucional del club, luego de la declaración de acefalía. En el extenso mensaje, Moretti apuntó directamente contra Sergio Costantino, designado presidente transitorio de San Lorenzo hasta las elecciones extraordinarias previstas para mayo de 2026.

En su publicación, el exdirigente expresó su malestar por el presente futbolístico del equipo y la ausencia de refuerzos de cara al inicio del torneo.