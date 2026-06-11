Cuáles son las cábalas de Antonela Roccuzzo camino al Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La esposa del capitán de la Selección Argentina tiene sus preferencias a la hora de ver los partidos del equipo nacional. Conocé los detalles.

Cuáles son las cábalas de Antonela Roccuzzo camino al Mundial 2026 Foto: Getty Images

El Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina y las botineras se preparan para alentar a sus parejas desde la cancha. Sin embargo, su apoyo no se limita a presenciar los partidos, sino que muchas de ellas cumplen con infaltables cábalas para que el partido vaya a su favor.

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La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, es una fiel creyente de las mismas y quien más se ha visto cumpliéndolas a rajatabla.

¿Cuáles son las cábalas de Antonela Roccuzzo? Si bien muchos de los rituales que la influencer cumple se van formando durante el desempeño de la Selección argentina en el campeonato de fútbol, hay una cábala que sigue al pie de la letra: su estilo de ropa y la foto familiar junto a Thiago, Ciro y Mateo.

aNTONELA 1 (1).jpg @Antonelarocuzzo / Instagram

En Qatar, la líder de la "Scaloneta" dejó de usar la camiseta tradicional celeste y blanca luego de la derrota contra Arabia Saudita. Desde entonces, ella y su familia lucieron la camiseta suplente en cada partido. Además, solía combinar la camiseta con un jean y una cartera violeta de la marca Chanel.

En los pies, se la vio luciendo las mismas zapatillas blancas y rosas de la marca Louis Vuitton durante todo el campeonato. Siguió la misma cábala de vestimenta durante el triunfo de la Copa América 2024: la camiseta suplente, jeans y zapatillas blancas. Ahora habrá que ver si sigue el mismo patrón de vestimenta durante el desarrollo de este Mundial 2026, o si opta por unas nuevas.