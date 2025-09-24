¿Cuándo fue la última vez que Racing jugó una semifinal de Copa Libertadores?







Tras clasificar este martes, Racing volverá a jugar una semifinal del máximo torneo continental casi tres décadas después. Espera por su rival, que será Flamengo o Estudiantes de La Plata.

¿Cuándo fue la última vez que Racing jugó una semifinal de la Copa Libertadores?

Racing eliminó a Vélez en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 e hizo historia metiéndose entre los cuatro mejores del certamen, un hito que hace décadas no conseguía.

La última vez que la "Academia" había llegado a esta instancia había sido en 1997, cuando fue eliminado en una rememorada serie frente a Sporting Cristal.

En aquella ocasión, Racing dejó por el camino a River en octavos -por penales, Peñarol en cuartos -también por penales- y se ilusionó con una victoria en la ida ante los peruanos por 3-2 en Avellaneda.

Pero la revancha en Lima fue una noche negra para el equipo del "Coco" Basile: perdió por 4-1 y se despediría del sueño copero, que hoy vuelve a encender 28 años después.

Aquel Sporting Cristal terminaría siendo subcampeón tras perder la final contra Cruzeiro, de Brasil.

Cuántas veces llegó Racing a semifinales de la Libertadores Con la conseguida en 2025, Racing jugará por tercera vez semifinales, instancia que curiosamente, al ser otro formato, no disputó cuando fue campeón en 1967. Sí lo hizo en 1968 -eliminado por Estudiantes, que a la postre sería campeón-, en 1997 y ahora en 2025.