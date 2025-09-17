Guillermo Barros Schelotto tras la derrota ante Racing: "Vamos a ir a ganar en la vuelta, soy torazo en rodeo ajeno"

El entrenador de Vélez se mostró confiado de cara al partido decisivo por el pase a la semifinal de la Copa Libertadores.

El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto , demostró pura confianza de cara al partido de vuelta entre el “Fortín” y Racing, luego de perder la ida por 1-0 , al afirmar que su equipo tiene “virtudes para dar vuelta el resultado” .

Además, el DT de 52 años dejó en claro que “la serie está abierta” y que “el partido de vuelta va a ser muy parejo” .

Con la derrota, Vélez cayó por una diferencia mínima y deberá definir la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores 2025 como visitante. El partido de vuelta se jugará el próximo martes 23 de septiembre a partir de las 19:00 en el Estadio Presidente Perón , el “Cilindro” de Avellaneda.

En una conferencia de prensa en la que se mostró confiado y orgulloso a pesar de haber perdido, Guillermo Barros Schelotto dejó ver su lado más optimista de cara al partido de vuelta, por un lugar en la semifinal.

Asegurando que la serie sigue abierta ya que solo hubo un gol de diferencia, Barros Schelotto afirmó que su equipo “siempre va a ir igual” y que, más allá de la obligación de ganar, tiene que “creer en ese resultado” , sobre un encuentro que tiene la certeza de que será “muy parejo” .

Además, el DT comentó que sus dirigidos tiene “virtudes como para pensar en dar vuelta el resultado en Avellaneda” y que se va “conforme con la actitud del equipo” y con los cánticos de la hinchada una vez finalizado el partido, sobre quienes opinó que dieron “el paso hacia adelante” con cantos que motivaban al equipo a salir “a ganar” el partido de vuelta.

Sobre el transcurso del partido, el “Mellizo” aseguró que hasta la expulsión del defensor Lisandro Magallán, a los 43 minutos de la primera etapa, su equipo había “manejado bien” el partido, con “dos o tres situaciones de peligro”, aunque admitió que la roja cambió el juego y “emparejó el partido”.

Con su segunda derrota en lo que va de la copa continental, y un tanto del defensor Aaron Quirós que fue invalidado, Barros Schelotto recordó que su equipo había perdido en Bolivia, ante San Antonio Bulo Bulo, “con un gol mal anulado por el mismo arbitro”, aunque aseguró que eso no es más que una “casualidad”.

Profundizando sobre este tema, el exentrenador de Boca afirmó que está “de acuerdo con el VAR”, aunque hoy les haya jugado “en contra”, y comentó que son “rachas”, esperando que la misma se corte antes del partido de vuelta.

En cuanto a las individualidades, el DT declaró que la situación del delantero Braian Romero, que no jugó el encuentro de ida por lesión, no es clara, y será revisada en los próximos días, ya que no quiere “dar la ventaja de poner a un jugador que no esté al 100%”. Además, comentó que el extremo Maher Carrizo debe presentarse mañana para entrenar con la Selección Sub 20, por lo que no sabe “si va a estar disponible en la revancha”.

“Soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno”, sentenció el entrenador, con una cita del Martín Fierro que llena de esperanza y confianza a los hinchas velezanos, en la semana previa a la revancha ante Racing, en la que el “Fortín” será visitante.