23 de septiembre 2025 - 10:17

Racing recibe a Vélez por un lugar en la semifinal de la Copa Libertadores: horario, TV y formaciones

La "Academia" recibe al "Fortín" por el partido de vuelta, tras ganar 1-0 en la ida, en busca de ser semifinalista de la Copa Libertadores tras 28 años.

Racing, que ganó la ida 1-0 en el Estadio José Amalfitani, recibirá este martes a Vélez en el marco del partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El equipo del entrenador Gustavo Costas viene de ganarle 2-0 a Huracán el pasado viernes en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Con algunos suplentes desde el arranque, la "Academia" no jugó bien pero se llevó tres puntos importantes para quedar a dos unidades de los puestos de playoffs.

Informate más

Para este partido histórico ante Vélez en el que ganaron 1-0 la ida, el director técnico de Racing volverá a alinear a su once titular pero con dos posibles modificaciones: Matías Zaracho por el uruguayo Gastón Martirena y el colombiano Duván Vergara por el lesionado Santiago Solari que, en el primer encuentro ante el "Fortín", sufrió una importante molestia y lo dejaría en el banco de suplentes para este cotejo.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de vencer 2-1 a San Martín de San Juan, el pasado viernes en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura. Con un once inicial alternativo, los del barrio porteño de Villa Luro sumaron tres puntos que lo posicionan en el tercer lugar, a una unidad del líder Deportivo Riestra.

Para este encuentro ante Racing en el que deberá ganar por más de un gol para clasificar, el ex entrenador de Boca volvería a parar su equipo de gala, pero con el ingreso obligado de Aaron Quirós por la expulsión de Lisandro Magallán en la ida.

A qué hora juegan Racing vs Vélez

Horario: 19

Por dónde ver Racing vs Vélez

TV: FOX Sports y Disney+

Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Matías Zaracho, Duván Vergara o Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

VAR: Andrés Cunha (Uruguay)

