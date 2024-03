Cuándo se completará Estudiantes-Boca: se barajan dos fechas

Si bien en principio se barajó una fecha tentativa, una de las partes se negó y existe una segunda opción, por lo que en las próximas horas serán importantes porque ambos equipos pelean por ingresar en zona de clasificación. Las autoridades que organizan la Copa de la Liga Profesional saben que debe resolverse rápidamente y no solo por los involucrados, sino también porque otros equipos dependen de lo que ocurra con Estudiantes de La Plata y Boca .

Por lo pronto, la chance de que se reanude el juego a mediados de la próxima semana está prácticamente descartada porque Boca tiene cuatro jugadores citados a las selecciones nacionales por la doble fecha de amistosos FIFA y no quiere dar una ventaja deportiva. Luis Advíncula (Perú), Nicolás Valentini (Sub 23 Argentina) y Cristian Medina (Argentina) y Norberto Briasco (Armenia) no estarán disponibles.