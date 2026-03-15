Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1: fecha, circuito y todo lo que hay que saber + Seguir en









El piloto argentino tendrá pocos días de descanso antes de la próxima fecha del campeonato. La Fórmula 1 continúa el calendario con el Gran Premio de Japón.

Franco Colapinto volverá a competir en el Gran Premio de Japón tras su participación en el GP de China.

Franco Colapinto volverá a competir el próximo fin de semana en el Gran Premio de Japón, la siguiente fecha del calendario de la Fórmula 1, luego de su participación en el GP de China. El piloto argentino tendrá poco descanso antes de volver a subirse al Alpine en el histórico circuito de Suzuka.

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La actividad de la máxima categoría del automovilismo mundial no se detiene y, tras una carrera intensa en Shanghái, el campeonato continúa rápidamente con otra cita clave del calendario 2026. Colapinto llegará a Japón con el objetivo de seguir sumando experiencia y puntos en su primera temporada completa dentro de la categoría.

Franco Colapinto China El piloto argentino buscará seguir sumando puntos con Alpine en el histórico circuito de Suzuka. F1 El escenario será el Circuito Internacional de Suzuka, uno de los trazados más emblemáticos del calendario, conocido por sus curvas técnicas y por haber sido escenario de históricas definiciones de campeonato.

Franco Colapinto busca volver a sumar en Japón Luego del Gran Premio de China, donde logró terminar entre los diez primeros y sumar su primer punto con Alpine, el piloto argentino se prepara para afrontar un nuevo desafío.

La carrera en Japón representará otra oportunidad para consolidarse dentro del campeonato y continuar adaptándose a uno de los calendarios más exigentes del automovilismo mundial.

El circuito de Suzuka mantendrá el formato tradicional del fin de semana de Fórmula 1, con tres sesiones de entrenamientos libres, una clasificación y la carrera principal que definirá al ganador del Gran Premio. franco colapinto Debido a la diferencia horaria, los fanáticos argentinos deberán seguir la carrera durante la madrugada. Madrugada para los fanáticos argentinos Debido a la diferencia horaria entre Japón y Argentina, los seguidores del piloto argentino deberán seguir la actividad durante la madrugada. El cronograma del Gran Premio de Japón para Argentina será el siguiente: Viernes 27 de marzo Prácticas libres 1: 23:30 a 00:30

23:30 a 00:30 Prácticas libres 2: 03:00 a 04:00 Clasificación y carrera en Suzuka El sábado continuará la actividad con la última práctica y la clasificación que definirá el orden de largada para la competencia principal. Sábado 28 de marzo Prácticas libres 3: 23:30 a 00:30

23:30 a 00:30 Clasificación: 03:00 a 04:00 Finalmente, el domingo se disputará la carrera principal del Gran Premio de Japón, uno de los eventos más esperados del calendario. Domingo 29 de marzo Carrera: 02:00 El circuito de Suzuka es uno de los más respetados por los pilotos debido a su exigencia técnica y a su historia dentro de la Fórmula 1. Allí, Franco Colapinto buscará volver a ser protagonista y continuar construyendo su camino en la máxima categoría del automovilismo mundial.