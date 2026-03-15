SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de marzo 2026 - 08:47

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1: fecha, circuito y todo lo que hay que saber

El piloto argentino tendrá pocos días de descanso antes de la próxima fecha del campeonato. La Fórmula 1 continúa el calendario con el Gran Premio de Japón.

Franco Colapinto volverá a competir en el Gran Premio de Japón tras su participación en el GP de China.

Franco Colapinto volverá a competir en el Gran Premio de Japón tras su participación en el GP de China.

La actividad de la máxima categoría del automovilismo mundial no se detiene y, tras una carrera intensa en Shanghái, el campeonato continúa rápidamente con otra cita clave del calendario 2026. Colapinto llegará a Japón con el objetivo de seguir sumando experiencia y puntos en su primera temporada completa dentro de la categoría.

Informate más
Franco Colapinto China
El piloto argentino buscar&aacute; seguir sumando puntos con Alpine en el hist&oacute;rico circuito de Suzuka. &nbsp;

El piloto argentino buscará seguir sumando puntos con Alpine en el histórico circuito de Suzuka.

El escenario será el Circuito Internacional de Suzuka, uno de los trazados más emblemáticos del calendario, conocido por sus curvas técnicas y por haber sido escenario de históricas definiciones de campeonato.

Franco Colapinto busca volver a sumar en Japón

Luego del Gran Premio de China, donde logró terminar entre los diez primeros y sumar su primer punto con Alpine, el piloto argentino se prepara para afrontar un nuevo desafío.

La carrera en Japón representará otra oportunidad para consolidarse dentro del campeonato y continuar adaptándose a uno de los calendarios más exigentes del automovilismo mundial.

El circuito de Suzuka mantendrá el formato tradicional del fin de semana de Fórmula 1, con tres sesiones de entrenamientos libres, una clasificación y la carrera principal que definirá al ganador del Gran Premio.

franco colapinto
Debido a la diferencia horaria, los fan&aacute;ticos argentinos deber&aacute;n seguir la carrera durante la madrugada. &nbsp;

Debido a la diferencia horaria, los fanáticos argentinos deberán seguir la carrera durante la madrugada.

Madrugada para los fanáticos argentinos

Debido a la diferencia horaria entre Japón y Argentina, los seguidores del piloto argentino deberán seguir la actividad durante la madrugada.

El cronograma del Gran Premio de Japón para Argentina será el siguiente:

Viernes 27 de marzo

  • Prácticas libres 1: 23:30 a 00:30
  • Prácticas libres 2: 03:00 a 04:00

Clasificación y carrera en Suzuka

El sábado continuará la actividad con la última práctica y la clasificación que definirá el orden de largada para la competencia principal.

Sábado 28 de marzo

  • Prácticas libres 3: 23:30 a 00:30
  • Clasificación: 03:00 a 04:00

Finalmente, el domingo se disputará la carrera principal del Gran Premio de Japón, uno de los eventos más esperados del calendario.

Domingo 29 de marzo

  • Carrera: 02:00

El circuito de Suzuka es uno de los más respetados por los pilotos debido a su exigencia técnica y a su historia dentro de la Fórmula 1. Allí, Franco Colapinto buscará volver a ser protagonista y continuar construyendo su camino en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias