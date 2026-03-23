Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón 2026: horarios y cronograma completo para Argentina + Seguir en









Se llevará a cabo en el Circuito de Suzuka, el cual cuenta con 18 curvas y una extensión de 5,807 kilómetros.

Colapinto viene de quedar 10° en China.

El argentino Franco Colapinto se presentará este fin de semana el Gran Premio de Japón para encarar la tercera cita del calendario de Fórmula 1. El piloto de Alpine se medirá en el emblemático trazado japonés, un circuito de 5,807 kilómetros y 18 curvas que ha sido sede fija de la categoría desde 2009.

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La acción para el piloto argentino arrancará en la medianoche del jueves ya que, la práctica libre 1 está programada para las 23:30 (hora de Argentina) y se extenderá hasta las 00:30 del viernes. Solo unas horas después, a las 3 de la madrugada, comenzará la práctica libre 2.

De esta manera, la carrera del Gran Premio de Japón será el domingo 29 a las 2 de la madrugada, cuando Colapinto intente repetir lo hecho en el GP de China, donde consiguió sumar puntos por primera vez en más de un año al finalizar 10°.

La clasificación en Suzuka será determinante, recordando la dificultad para sobrepasar que marcó la edición anterior. Sin embargo, el nuevo reglamento técnico ha facilitado los adelantamientos esta temporada.

En el campeonato, Mercedes domina con George Russell a la cabeza, aunque su joven compañero Kimi Antonelli viene de ganar y reclama su lugar en la lucha por el título.

Un escalón más abajo, aunque muy cerca del increíble nivel de Mercedes, están los pilotos de Ferrari, que son el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton. El cronograma del GP de Japón de Fórmula 1 Jueves 26 de marzo Práctica libre 1 a las 23:30 Viernes 27 de marzo Práctica libre 2 a las 3

Práctica libre 3 a las 23:30 Sábado 28 de marzo Clasificación a las 3 Domingo 29 de marzo Carrera a las 2