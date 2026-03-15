La furia de Franco Colapinto tras la carrera pese a sumar puntos en el Gran Premio de China: qué dijo y por qué se enojó

El argentino fue décimo en el GP de China y sumó su primer punto con Alpine, pero cuestionó el auto de seguridad, los daños en su auto y la mala suerte.

Franco Colapinto terminó décimo en el Gran Premio de China y sumó su primer punto con Alpine en la Fórmula 1.

El argentino Franco Colapinto terminó décimo en el Gran Premio de China y consiguió sumar su primer punto de la temporada de Fórmula 1. Sin embargo, lejos de celebrar el resultado, el piloto de Alpine se mostró muy molesto tras la carrera y aseguró que se quedó con “bronca” por cómo se desarrolló la competencia.

Colapinto había tenido un fin de semana competitivo y llegó a la carrera con expectativas de meterse en la pelea por los puntos. Finalmente logró cumplir el objetivo mínimo con el décimo lugar , aunque el desarrollo de la prueba lo dejó con sensaciones encontradas.

“Fue bueno haber sumado un punto. Triste por haberlo sumado por haber tenido suerte porque si no se hubiese quedado Max (Verstappen) no lo hubiese sumado” , declaró el argentino en diálogo con ESPN tras la carrera.

El piloto de Pilar explicó que, más allá del punto conseguido, su sensación final estuvo marcada por la frustración. Según detalló, distintos factores durante la carrera condicionaron su rendimiento y lo alejaron de una posición mejor.

El piloto argentino se mostró molesto tras la carrera y aseguró que se quedó con “bronca” por cómo se desarrolló la competencia.

También remarcó que su auto sufrió varios problemas técnicos que afectaron el ritmo en la parte final de la competencia: “No es positivo haber quedado detrás de autos más lentos que nosotros. Tuve muchísimo graining (degradación de la goma) en el último stint (tramo de carrera). Tuve mucho daño en el piso y la parte trasera derecha quedó toda rota y perdí muchos puntos de carga (aerodinámica)”, agregó.

El Safety Car que cambió todo

Uno de los puntos que más fastidio le generó al piloto argentino fue la decisión de los comisarios de desplegar el Safety Car tras el accidente de Lance Stroll.

Embed FRANCO COLAPINTO está SEGUNDO en el GP de China luego de la parada de boxes de varios pilotos tras el SAFETY CAR por el ABANDONO de LANCE STROLL.pic.twitter.com/dyrVALaQRZ — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) March 15, 2026

Colapinto consideró que esa neutralización perjudicó su estrategia cuando estaba teniendo una carrera sólida: “Tuve mucha mala suerte. Estoy con bronca, no por el toque con Esteban, que me pidió perdón. Está todo bien. Arrancar con una estrategia distinta, una largada muy buena, paso a muchos, estoy adelante y después por un auto que se queda parado ponen un auto de seguridad que no tiene sentido. En Melbourne necesitábamos un auto de seguridad pusieron el auto de seguridad virtual por todo y acá por cualquier cosa que pasa ponen un auto de seguridad virtual. Eso es lo que más bronca me da es que cada vez que estoy ahí para hacer algo bueno haya algo que me frene“.

El momento de tensión con Carlos Sainz

Sobre el final de la carrera, Colapinto también protagonizó una intensa pelea con Carlos Sainz por el noveno puesto. El argentino admitió que estuvo cerca de arriesgar demasiado en ese intento de sobrepaso.

“Con Carlos me quedé bastante caliente, que me ganó acá, tenía unas ganas de pasarlo que me iba a tirar en cualquier lado e iba a hacer un desastre, pero me contuve y no me le tiré. Terminé décimo. Por suerte no hice cagada y estaba para que quedemos los dos tirados. Es lo que hay".

Embed | ¡Franco Colapinto sobre su defensa de Sainz!



“Tenía cuarenta y pico de vueltas con goma dura. Hay que pelear por todo.



Pobre Carlos lo volví loco pero sirvió para ver como funciona la energía. La defensa estuvo bien, es uno de mis fuertes” pic.twitter.com/OR5YVJvvi5 — Alpine ARG (@AlpineArg_) March 12, 2026

A pesar de la bronca, el piloto argentino también reconoció que su rendimiento general en pista fue positivo y que se trató de una de sus mejores actuaciones.

Balance y mirada hacia la próxima carrera

“Fue una de mis mejores carreras, empujando en cada vuelta, largando con una goma más dura, avanzando un montón, quedando detrás de Pierre (Gasly) en las primeras vueltas, todo para que después se vaya todo. Hay que seguir trabajando, encontrar mucha performance ya que en las últimas vueltas tuve mucha degradación adelante, un desastre. Hay que laburar con el equipo para mejorar", explicó.

Además, reflexionó sobre la frustración que generan este tipo de carreras cuando siente que hizo todo lo posible para obtener un mejor resultado: “Lo di todo y cuando das todo y no salen las cosas te da bronca. Como ayer (en clasificación) que fue lo mismo. Pero es parte de la F1”.

colapinto Colapinto ya piensa en el próximo desafío del calendario: el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka.

La carrera en Shanghái tuvo como ganador al joven italiano Andrea Kimi Antonelli con Mercedes, mientras que George Russell terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio con Ferrari.

Aunque el resultado final le permitió estrenar su cuenta en el campeonato, Colapinto dejó claro que sus expectativas eran mayores. El argentino considera que tenía ritmo para aspirar a un mejor resultado y confía en que el rendimiento del auto le permita seguir peleando por puntos en las próximas carreras.